Amitabh Bachchan corona positive: अमिताभ बच्चन हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी एक्टर ने जानकारी

अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव आए हैं. इसकी जानकारी बिग बी ने खुद सोशल मीडिया पर फैन्स को दी है. अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, "मैं बस कुछ समय पहले ही कोरोना पॉजिटिव आया हूं. जो भी लोग मेरे कॉन्टैक्ट में आए हैं, प्लीज खुद को टेस्ट करवा लें." जानकारी के लिए बता दें कि अमिताभ बच्चन आजकल क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 14' को होस्ट कर रहे हैं.

अमिताभ हुए कोरोना पॉजिटिव

अमिताभ बच्चन इस गेम शो के दौरान कई कंटेस्टेंट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं. ऐसे में वह किस तरह संक्रमित हुए, यह कहना मुश्किल है. अमिताभ बच्चन खुद को फिट रखने के लिए कई चीजें करते हैं. वह कोरोनावायरस के समय में खुद की खूब देखभाल भी कर रहे थे. 'केबीसी 14' के सेट पर अमिताभ बच्चन काफी सतर्क भी थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जो वह कोरोना संक्रमित हो गए.

अमिताभ बच्चन के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह आजकल और भी कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त चल रहे हैं. हाल ही में अजय देवगन की फिल्म 'रनवे 34' में नजर आए थे. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई. इसके बाद, वह एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में नजर आएंगे. यह फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होगी. रही बात 'केबीसी 14' के शूट की तो अमिताभ बच्चन क्योंकि कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो वह इस पॉपुलर क्विज शो का शूट करते हैं या किस तरह करते हैं यह तो वक्त ही बताएगा. देखा जाए तो मेकर्स को इस शो को लेकर कहीं न कहीं भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है.

T 4388 - I have just tested CoViD + positive .. all those that have been in my vicinity and around me, please get yourself checked and tested also .. 🙏