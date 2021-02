पहली बार जूलरी एड में बेटी संग दिखे अमिताभ-जया बच्चन, कटरीना कैफ भी हुईं स्पॉट

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन का एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस एड वीडियो को खुद अमिताभ ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. वीडियो में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी रियल लाइफ पत्नी जया बच्चन नजर आ रही हैं. जया ने विज्ञापन में भी अमिताभ की पत्नी का किरदार निभाया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए अमिताभ ने लिखा, "भरोसा, वो इकलौती भावना है जो सबको बांधे रखती है."

इस विज्ञापन की शुरुआत होती है अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर से. जिसमें वह कह रहे हैं कि भरोसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, न कोई कल्पना है. वो तो एक गहरा अहसास है. विज्ञापन में दिखाया गया है कि अमिताभ-जया के घर नई बहू आती है और अमिताभ उसे जूलरी गिफ्ट करते हैं. जया बच्चन अपनी बहू से कहती हैं कि तुम्हारे मन की बात कभी मेरे मन में भी थी. बता दें कि इस एड में कई सारे सितारों को दिखाया गया है.

T 3804 - Trust - the only emotion that binds every relationship .. #TrustIsEverything #BharosaHiSabKuchHai @KalyanJewellers pic.twitter.com/rjTqscYBNl