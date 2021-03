RRR में सीता का किरदार निभाएंगी आलिया भट्ट, जानिए कब रिलीज होगा लुक

ब्लॉकबस्टर हिट मूवी बाहुबली और बाहुबली 2 का निर्देशन कर चुके दिग्गज फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR का फैन्स को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म में जूनियर NTR, राम चरण और आलिया भट्ट अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म के अब तक रिलीज किए गए पोस्टर्स में NTR और राम चरण का लुक तो रिलीज किया जा चुका लेकिन आलिया के लुक का फैन्स को अभी भी इंतजार है.

सीता के रोल में आलिया भट्ट

हालांकि इंतजार की ये घड़ियां अब खत्म होने जा रही हैं क्योंकि जल्द ही मेकर्स फिल्म से आलिया का लुक रिलीज करने जा रहे हैं. फिल्म के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी शनिवार को जारी की गई है कि 15 मार्च को मेकर्स फिल्म से आलिया का लुक रिलीज करेंगे. ट्वीट में बताया गया है कि आलिया फिल्म में सीता का किरदार निभाती नजर आएंगी. हालांकि उनका लुक कैसा होगा ये जानने के लिए थोड़ा और सब्र रखना होगा.

Meet our #Sita in all her glory. ✨



First look of @Aliaa08 will be revealed on March 15, 11 AM. #RRRMovie #RRR@ssrajamouli @tarak9999 @AlwaysRamCharan @ajaydevgn @oliviamorris891 @DVVMovies pic.twitter.com/6sYLzfY3Ou