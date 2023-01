आलिया भट्ट- कृति सेनन से लेकर महेश बाबू तक, स्टार्स ने जनता को विश किया Happy New Year 2023, 'खुशियां और प्यार लाए नया साल'

2023 की पहली सुबह सभी का स्वागत एक नए साल में कर रही है. नई सफलताओं और नई खुशियों की उम्मीद के साथ लोग अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं. अपनी फिल्मों और जलवों से जनता को खुशियां देने वाले फिल्म स्टार्स ने भी फैन्स को नए साल की शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी हैं. बॉलीवुड से लेकर साउथ तक, सभी सेलेब्स अपने चाहने वालों और स्क्रीन पर प्यार देने वालों के लिए एक खुशियों भरे साल की कामना कर रहे हैं.

पिछले साल 'डार्लिंग्स' और 'ब्रह्मास्त्र' से हिंदी सिनेमा फैन्स को खुश करने वालीं आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए पोस्ट किया. कृति सेनन ने फैन्स को विश करते हुए नए साल की विश शेयर की, तो वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने फैन्स को दुआएं दीं. साउथ के बड़े स्टार्स महेश बाबू और रवि तेजा ने भी जनता को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट किया.

Friends, Happy New Year 🎆. Always love 💕 you for your loving 🥰 response 🙏 pic.twitter.com/MpqadBzBCY — Dharmendra Deol (@aapkadharam) December 31, 2022

आलिया ने रणबीर के साथ शेयर की तस्वीर

आलिया ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वो अपनी लाइफ के सबसे चहेते लोगों के साथ हैं. एक तस्वीर में आलिया, किसी जोक पर हंसते हुए अपने पति और 'ब्रह्मास्त्र' कोस्टार रणबीर कपूर के साथ हैं. इस तस्वीर में डायरेक्टर लव रंजन, डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा और आलिया की बहन शाहीन भट्ट भी नजर आ रहे हैं. फोटो शेयर करते हुए आलिया ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी न्यू न्यू... मेरे सबसे प्यारे लोगों के साथ.'

रणवीर सिंह को याद आई 'फॉरेस्ट गम्प'

'सिम्बा' स्टार रणवीर सिंह ने हॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'फॉरेस्ट गम्प' के एक सीन के साथ न्यू ईयर पोस्ट शेयर की. फिल्म के सीन में जहां सब नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं लेफ्टिनेंट डैन का कैरेक्टर अपनी ही सोच में गुम शांत बैठा हुआ है. रणवीर ने पोस्ट में लिखा, 'मैं तुम्हें फील कर पा रहा हूं लेफ्टिनेंट डैन.'

कृति सेनन की प्यारी विश

'मिमी' एक्ट्रेस कृति सेनन ने न्यू ईयर विश करते हुए लिखा, 'आप सब को नए साल की शुभकामनाएं. आपका 2023 पॉजिटिविटी, खुशियों, प्यार, विनम्रता, रौशनी और जिंदा महसूस कराने वाले सपनों से भरा हो!' बॉलीवुड के यंग स्टार्स वरुण धवन और अर्जुन कपूर ने भी सोशल मीडिया पर न्यू ईयर पोस्ट शेयर कीं.

Happy new year everyone 💖💖 May 2023 be filled with positivity, happiness, love, kindness, sunshine and dreams that make you feel alive! ☀️❤️ — Kriti Sanon (@kritisanon) December 31, 2022

आफताब शिवदासानी ने जनता को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए एक मोटिवेशनल नोट भी शेयर किया. इस नोट में लिखा था, 'कभी कभी आपको डरना बंद करना होता है और बस आगे बढ़ना होता है. या तो बात बन जाएगी, या फिर नहीं. यही जिंदगी है.'

Here’s wishing you all a great 2023. I pray for good health, happiness and love for all. ✨❤️#2023NewYear pic.twitter.com/wby1iRggYt — Aftab Shivdasani (@AftabShivdasani) December 31, 2022

रवि तेजा ने फैन्स को कहा शुक्रिया, महेश बाबू ने दिया प्यार

साउथ के बड़े स्टार्स में से एक रवि तेजा ने अपनी फिल्म 'धमाका' को प्यार देने के लिए फैन्स को शुक्रिया कहा. उन्होंने अपनी ये कामयाबी उन लेजेंड एक्टर्स को डेडीकेट की जो इस साल संसार को अलविदा कह गए. उन्होंने लिखा, 'ये साल मुश्किल रहा लेकिन आप सभी के बेशुमार प्यार ने मुझे आगे बढ़ाए रखा.'

Happy New Year 2023!! Sending you all endless love and happiness! 🤗🤗🤗 — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) December 31, 2022

तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू ने फैन्स को 'अंतहीन प्यार और खुशियों की' विश दी. किच्छा सुदीप ने भीफैन्स को विश किया और लिखा, 'प्यार दीजिए और प्यार कमाइए.'

I wish each and every one out there a very happy 2023.

Live & Let live.

Give Love & earn Love

Forgive all and stay happy,

Love you all.

Thank you for just about everything.



Noone & Nuthn is forever.

❤️🥳 December 31, 2022

स्टार्स ने अपनी तरफ से जनता को नए साल 2023 के लिए शुभकामनाएं दे दी हैं. हम भी दुआ करते हैं कि नया साल आपके लिए कामयाबी, खुशियां और खूब प्यार लेकर आए. हैप्पी न्यू ईयर.