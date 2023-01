आलिया से बोले शाहरुख, तुम्हें अम्मा भट्ट कपूर कहूंगा अब, पठान से जुड़ा है कनेक्शन

'पठान' रिलीज से पहले शाहरुख खान अपने फैंस को सरप्राइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. अब बुधवार को अचानक किंग खान #AskSrk सेंशन रखेंगे, तो भला इससे अच्छा सरप्राइज क्या होगा. #AskSrk में बॉलीवुड बादशाह ने उनके चाहने वालों को सवाल पूछने का मौका दिया था. ऐसा मौका कोई छोड़ता है क्या? आलिया भट्ट ने भी मौके का फायदा उठाया और अपने दिल की बात कह डाली. आलिया के मजेदार सवाल का शाहरुख ने काफी मजेदार जवाब भी दिया है.

शाहरुख खान का पठान कहेंगी आलिया

#AskSrk सेशन चालू था. इस बीच आलिया भट्ट ने बेहद क्रिएटिव पोस्ट किया. किंग खान के सामने अपनी बात रखते हुए आलिया लिखती हैं, 'प्यार और सम्मान. पर 25 जनवरी से मैं आपको 'पठान' बुलाने वाली हूं. देखा मैं कितनी क्रिएटिव हूं.'

आलिया के ट्वीट का जवाब देते हुए बॉलीवुड बादशाह ने भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई. वो लिखते हैं, 'डन लिटिल वन. मैं भी अब से आपको अम्मा भट्ट कपूर कहने वाला हूं.' आलिया के क्रिएटिव ट्वीट का शाहरुख खान ने क्रिएटिव जवाब दिया. मतलब ये तो फैंस के लिए डबल ट्रीट हो गई.

Done lil one. And I am now going to call u lil Amma Bhatt Kapoor! https://t.co/QzKQ862BDN