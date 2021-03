अलाया फर्नीचरवाला ने किया #bussitchallenge, अर्जुन कपूर ने किया रिएक्ट

फिल्म जवानी जानेमन से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली अलाया फर्नीचरवाला सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं. वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो आप सभी ने एक चैलेंज देखा होगा जिसका नाम है Buss It Challenge. बॉलीवुड के कई सितारें इस चैलेंज को करते नजर आए हैं. उनमे से अब अलाया फर्नीचरवाला ने भी ये चैलेंज किया है, जिसका वीडियो एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. लेकिन अलाया ने चैलेंज करते हुए Covid -19 को लेकर एक ट्विस्ट जोड़ा है. उनके इस वीडियो पर आयुष्मान खुराना और अर्जुन कपूर ने भी कमेंट किया है.

अलाया ने किया Buss It Challenge

अलाया के वीडियो में देखा जा सकता है वे येलो जॉगर और ब्लैक टैंक टॉप में दिखाई दे रही हैं. सबसे पहले एक्ट्रेस हुक स्टेप से शुरुआत करती हैं, जिसमें वे बोतल में भरे सैनिटाइजर को स्प्रे करती हैं. वीडियो में चेंज आने के बाद एक्ट्रेस मास्क में नजर आती हैं, फिर इसके बाद वे PPE किट में दिखाई देती हैं. इसी के साथ Buss It Challenge खत्म हो जाता है और फिर वे खांसने लगती हैं. वीडियो के अंत में आप अमिताभ बच्चन की आवाज सुन सकते हैं, जिसमें वे कहते हैं, "कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है"

आयुष्मान खुराना संग अर्जुन कपूर ने किया रिएक्ट

अपने वीडियो को शेयर करते अलाया ने कैप्शन में लिखा, "संभलकर, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है" आपको बता दें इस वीडियो पर उनके फैंस अपने लाइक्स और कमेंटस द्वारा बेहद प्यार दे रहे हैं साथ में अपनी प्रतिक्रियां भी. अलाया के इस वीडियो पर बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना और अर्जुन कपूर ने भी कमेंट किया है, जिसमें दोनों ने हार्ट इमोटिकॉन शेयर करते हुए हसने वाली इमोजी लगाई है.

क्या है Buss It Challenge?

Buss It Challenge की शुरुआत में एक व्यक्ति को साधारण कपड़े, बिना मेकअप और अनसुलझे बालों में पहला टेक देना होता है, जैसे ही दूसरा बीट आता है व्यक्ति को कपड़े बदलकर अच्छे कपड़ों में और मेकअप के साथ दूसरा टेक देना होता है. Buss It Challenge में अमेरिकन हिप हॉप आर्टिस्ट एरिका बैंक्स के गाने Buss It का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि, अलाया ने ये वीडियो एक नए ट्विस्ट के साथ शेयर किया है. इससे पहले ये चैलेंज दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी कर चुके हैं.