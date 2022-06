कैसा है अक्षय की 'रक्षाबंधन' का ट्रेलर? फैन्स बोले- सुपरहिट, 11 अगस्त को होगा फैसला

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) नई फिल्म के साथ वापस आ गए हैं. लंबे इंतजार के बाद एक्टर की फिल्म 'रक्षाबंधन' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका फैन्स बेसब्री से वेट कर रहे थे. लीड रोल में अक्षय कुमार के साथ भूमि पेडनेकर नजर आने वाली हैं. फिल्म भाई-बहन के बीच प्यार, बॉन्डिंग और अटैचमेंट को दर्शाती नजर आती है. फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय ने संभाला है. इस कॉमेडी-ड्रामा फिल्म को जी स्टूडियोज, कलर येलो प्रोडक्शन्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है.

अब आते हैं इसके ट्रेलर पर. ट्रेलर 21 जून की शाम में यूट्यूब पर मेकर्स ने रिलीज किया है. भाई-बहन के अनोखे प्यार, खुशी, बॉन्डिंग और न टूटने वाले रिश्ते की इस कहानी को बेहद ही खूबसूरती से बुना गया है, जो ट्रेलर में साफ नजर आता है. साथ ही इस फिल्म में साफ तौर पर दिखाया गया है कि जब माता-पिता का साया सिर पर न हो और चार बहनें हों, तो ऐसे में बड़े भाई के कंधों पर कितनी जिम्मेदारी होती है. यही हमारा भारतीय समाज हमें सिखाता भी है.

फिल्म की कहानी को हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लों ने लिखा है. भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार इकलौते स्टार हैं जो इस फिल्म में मंजे हुए एक्टर्स के रूप में नजर आ रहे हैं. वरना एक्टर की बहनों के रोल में सादिया खातीब, सहजमीन कौर, दीपिका खन्ना और स्मृति श्रीकांत हैं.

As expected #RakshaBandhanTrailer is a winner..Can't predict it's BO fate but this family entertainer should be given one chance Now waiting for its songs👌 #ALR ❤️ #AkshayKumar pic.twitter.com/3BUmXfHJao

The #RakshaBandhanTrailer seems like a heartfelt family entertainer. The highlight for me was the glimpses of the music provided #HimeshReshammiya . Might get some soulful tracks



Hope the film expands on the purpose of sisters not being restricted to just the fate of marriage pic.twitter.com/a2o0hcoBey