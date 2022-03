पैसों की कोई कमी नहीं, फिर भी क्यों कर रहे Akshay Kumar फिल्में? मेगास्टार ने दिया ये जवाब

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इकलौते स्टार हैं, जिनके पास कई फिल्में लाइन में लगी हैं. ऐसा कोई साल नहीं बितता जब अक्षय 8-10 फिल्में न देते हों. इस साल भी इनकी कई फिल्में रिलीज होने को हैं. कुछ दिनों में 'बच्चन पांडे' रिलीज हो जाएगी, जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में अक्षय का एक अलग ही अवतार देखने को मिलने वाला है. इस बार वह डॉन की भूमिका में नजर आएंगे, जिसके रंग-रूप को देखकर कोई भी डर जाए. अक्षय अच्छी तरह जानते हैं कि फैन्स को उन्हें एंटरटेन करके कैसे रखना है. हालांकि, एक्टर के पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन उन्हें तभी संतुष्टी मिलती है जब वह सिल्वर स्क्रीन पर अपने दर्शकों का मनोरंजन कर पाएं.

क्यों करते हैं अक्षय इतनी फिल्में?

हाल ही में अक्षय कुमार को-स्टार जैकलीन फर्नांडिस और कृति सेनन संग 'बच्चन पांडे' के प्रमोशन्स में नजर आए. इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें पैसों की कोई जरूरत नहीं. उनके पास इतना पैसा है कि वह क्या उनकी कई पुश्तें भी घर पर आराम से बैठकर खा सकें, लेकिन खुद को बिजी रखने और पैशन को फॉलो करने में अक्षय को मजा आता है.

"I am not doing many films to earn money, i've earned enough, i can sit at home comfortably. But i love what i do, It's my passion"~ Megastar @akshaykumar speaks about doing many films. Love You Boss ! ❤️😘 https://t.co/A4Jwv7AXiJ pic.twitter.com/OyDn9MYGOy