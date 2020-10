अक्षय का स्वैग, कियारा की अदाएं, वायरल हुआ 'लक्ष्मी बॉम्ब' के गाने 'बुर्ज खलीफा' का टीजर

अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. वजह चाहे जो भी हो, इस समय लक्ष्मी बॉम्ब सोशल मीडिया पर छाई हुई है और फिल्म का हर पहलू चर्चा का विषय बन रहा है. अब उसी बज को बढ़ाते हुए अक्षय ने लक्ष्मी बॉम्ब के गाने बुर्ज खलीफा का टीजर सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया है. उन्होंने इस गाने को बॉलीवुड का सबसे बड़ा पार्टी एंथम बता दिया है.

लक्ष्मी बॉम्ब के गाने का टीजर रिलीज

वायरल हो रहे इस टीजर में अक्षय अपने फुल स्वैग में नजर आ रहे हैं. वहीं कियारा आडवाणी भी अपनी अदाओं से सभी को कायल कर रही हैं. गाने के टीजर को देख समझ आ रहा है कि दुबई की खूबसूरत जगहों पर गाने की शूटिंग की गई है. फिल्म के गाने को रविवार को रिलीज किया जाएगा. लेकिन तब तक रिलीज किए गए टीजर ने एक माहौल बना दिया है. इस टीजर को शेयर करते हुए अक्षय लिखते हैं-तैयार हो जाइए साल के सबसे पहले और बड़े पार्टी एंथम के लिए, बुर्ज खलीफा कल रिलीज हो रहा है. सोशल मीडिया पर इस टीजर को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है. ट्रेलर में भी फैन्स को इस गाने की झलक तो पहले ही मिल गई थी.

Get ready for the first and biggest party anthem of the year tomorrow, #BurjKhalifa Song out tomorrow.#FoxStarStudios #DisneyPlusHotstarMultiplex #YehDiwaliLaxmmiBombWali 💥@advani_kiara @offl_Lawrence @Shabinaa_Ent @TusshKapoor @foxstarhindi @DisneyplusHSVIP #CapeOfGoodFilms pic.twitter.com/kP5YNXft0f