अक्षय कुमार ने इस एक लाइन की वजह से की केसरी, फिल्म के 2 साल पूरे होने पर बताया

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एक्शन और रोमांटिक फिल्मों से अपने करियर की शुरूआत की थी. इसके बाद उन्होंने कॉमेडी की तरफ रुख किया और हर किरदार में उन्हें पसंद किया गया. पिछले कुछ समय से एक्टर ने अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट तो किए ही हैं साथ ही पेट्रियोटिक फिल्में कर रहे हैं. इन फिल्मों में एक्टर को दर्शकों का ढेर सारा प्यार भी मिला है. उनकी फिल्म केसरी ने रिलीज के दो साल पूरे कर लिए हैं. देश के सूरवीरों की गाथा गाती अक्षय की इस फिल्म को खूब पसंद किया गया था. इस खास मौके पर एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि उन्होंने किस वजह से इस फिल्म को चुना था.

ट्विटर हैंडल पर अक्षय कुमार ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे अफगानियों संग लड़ाई करते नजर आ रहे हैं. अक्षय ने इस खास मौके को फैन्स संग सेलिब्रेट किया है. एक्टर ने इसी के साथ कैप्शन में वो बात भी बता दी है कि आखिर किस वजह से वे इस फिल्म को करने के लिए ना नहीं कह सकते थे. एक्टर ने लिखा- 10, 000 इनवेडर्स के खिलाफ 21 सरदार. इस फिल्म को करने के लिए सिर्फ ये एक लाइन मेरे लिए काफी थी. मेरे लिए ये एक बड़े सम्मान की बात थी. Celebrating #2YearsOfKesari.

10,000 invaders vs 21 Sikhs! This one line was enough for me to do the film, and what an absolute honour it was. Celebrating #2YearsOfKesari