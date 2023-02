Akshay Kumar Controversy: अक्षय कुमार ने भारत के नक्शे पर रखे पैर! भड़के यूजर्स ने बताया 'देशद्रोही', बोले- शर्म करो

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के एक वीडियो पर बवाल मच गया है. इसमें एक्टर ग्लोब पर चलते हुए दिख रहे हैं. लोगों ने इस क्लिप को बारीकी से नोटिस किया. जिसके बाद अक्षय कुमार पर सवाल उठने लगे. यूजर्स का मानना है कि अक्षय कुमार ने भारत के नक्शे पर पैर रखे हैं. अक्षय को ट्रोल किया जा रहा है. यूजर्स ने इसे देश का अपमान बताया है.

अक्षय कुमार ने ये क्या किया?

अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक एयरलाइन को प्रमोट करते हुए वीडियो शेयर किया है. कैप्शन में लिखा- नॉर्थ अमेरिका में एंटरटेनर्स 100 फीसदी शुद्ध देसी एंटरटेनमेंट लेकर आ रहे हैं. अपनी सीट बेल्ट बांध लो, हम मार्च में आ रहे हैं. अक्षय कुमार यहां अपने नॉर्थ अमेरिका टूर की बात करते दिख रहे हैं. उनका ये टूर 3 मार्च से शुरू होगा और 12 मार्च तक चलेगा. इस वीडियो में अक्षय कुमार के साथ नोरा फतेही, मौनी रॉय, दिशा पाटनी, सोनम बाजवा भी नजर आ रही हैं. अक्षय कुमार की तरह वे भी ग्लोब पर चलती दिख रही हैं. लेकिन सारा हल्ला अक्षय कुमार के ग्लोब पर चलने को लेकर हो रहा है.

The Entertainers are all set to bring 100% shuddh desi entertainment to North America. Fasten your seat belts, we’re coming in March! 💥 @qatarairways pic.twitter.com/aoJaCECJce