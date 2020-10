बयानों से लेकर फिल्मों तक, जब अक्षय कुमार को झेलना पड़ा लोगों का गुस्सा

Bahot dino se mann mein kuch baat thi lekin samajh nahi aa raha tha kya kahoon, kisse kahoon. Aaj socha aap logon se share kar loon, so here goes...#DirectDilSe 🙏🏻

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar) on Oct 3, 2020 at 4:48am PDT