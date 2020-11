सुशांत के बाद एक्टर अक्षत की मौत पर उठे सवाल, परिवार ने दर्ज कराई FIR

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पांच महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ी रहती है कि ये एक हत्या थी या फिर आत्महत्या. अब कहने को AIIMS रिपोर्ट ने इसे आत्महत्या का मामला बता दिया है, लेकिन एक्टर के फैन्स इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं. अब एक और मामले ने पूरे देश को हैरान कर दिया है. एक नौजवान एक्टर की भी मौत हो गई है. उसकी मौत पर भी यहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये एक हत्या है या फिर आत्महत्या.

अक्षत उत्कर्ष की मौत में नाटकीय मोड़

मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर नाला गली निवासी एक्टर अक्षत उत्कर्ष (26) की मुम्बई में 27 सितंबर की रात मौत हो गई थी. अंधेरी स्थित गोकुल सोसायटी में किराए के फ्लैट में शव मिला था. मुम्बई की अंबोली थाने की पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा था. परिजन के पहुंचने पर पोस्टमार्टम करा शव को सौंप दिया, लेकिन आवेदन नहीं लिया था. वहीं मुजफ्फरपुर में पिता विजयंत कुमार ने इस घटना को आत्महत्या मानने से इनकार किया था. आशंका जतायी थी कि अक्षत की हत्या की गई है. उन्होंने नगर थाने में आवेदन देकर अक्षत की फ्लैटमेट एक युवती, उसकी बहन और अन्य को आरोपित करते हुए मुज़फ्फरपुर के नगर थाने में FIR दर्ज कराया था.

अब अक्षत की मौत पर सवालों में घिरी मुंबई पुलिस ने भी एक्शन ले लिया है. अमोली थाना में इस केस के सिलसिले में एक FIR दर्ज की गई है. IPC की धारा 485/20 ,302,34 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. FIR में अक्षत की फ्लैटमेट स्नेहा चौहान, उसकी बड़ी बहन व अन्य को आरोपित किया है. सुशांत केस की ही तरह इस मामले में भी नाटकीय मोड़ तब आया जब अक्षत के पिता विजयंत कुमार ने मुजफ्फरपुर में जीरो FIR दर्ज करवाई थी. उसके बाद से ही इस मामले में हत्या का एंगल जोड़ा गया और उसी दिशा में जांच को आगे बढ़ाया गया.

Actor Akshat Utkarsh death case: Mumbai's Amboli Police registers FIR u/s 302 (punishment for murder) & 34 (acts by several persons in furtherance of common intention) - initially registered as 'Zero FIR' by Bihar police. Mumbai Police had first registered accidental death report