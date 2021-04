काजोल ने शेयर की पति अजय देवगन की अमेजिंग सेल्फी, खास अंदाज में कहा- हैप्पी बर्थडे

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन आज अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. अजय देवगन की पत्नी काजोल ने सोशल मीडिया पर एक्टर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. काजोल ने शूटिंग सेट से अजय देवगन की एक खास तस्वीर साझा की है जिसमें वह कैमरा ऑपरेट करते नजर आ रहे हैं. व्हाइट शर्ट, टाय और चश्मा पहने अजय इस तस्वीर में काफी डिसेंट लग रहे हैं और इस तस्वीर को साझा करते हुए काजोल ने खूबसूत मैसेज अपने पति के लिए लिखा है.

तस्वीर शेयर करते हुए काजोल ने लिखा, "कोशिश की कि उसकी कोई सेल्फी मिल जाए लेकिन जो एक मात्र सेल्फी उसकी मिल सकी है वो इस कैमरा के साथ उसकी खुद की तस्वीर है. वो करते हुए जो करते हुए उसे सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती है. जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. आज और हमेशा." अजय देवगन के ढेरों फैन्स ने भी कॉमेंट बॉक्स में एक्टर को बर्थडे विश किया है.

Tried getting a selfie but the only “selfie” I could manage was his “self” with another camera 🎥 🙄.. doing what makes him happiest! Happy Birthday... today and always❤️ @ajaydevgn pic.twitter.com/PKNs8YeEY6