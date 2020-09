'Daughter's Day' पर बेटी न्यासा के लिए अजय देवगन का स्वीट पोस्ट, बताया सबसे बड़ी ताकत

रव‍िवार को पिता-बेटी के खास रिश्ते को देश में डॉटर्स डे यानी बेटी दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है. इस स्पेशल ओकेजन पर एक्टर अजय देवगन का प्यार भी बेटी न्यासा देवगन के लिए उमड़ पड़ा है. उन्होंने न्यासा की एक खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए उसके नाम एक प्यारा सा पोस्ट लिखा है. उनके इस पोस्ट पर काजोल ने भी रिएक्ट किया है.

अजय ने न्यासा की फोटो ट्वीट कर लिखा- 'मेरी बेटी, न्यासा मेरे लिए सब कुछ है. मेरी सबसे बुद्ध‍िमान आलोचक, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी और मेरी सबसे बड़ी ताकत भी. वो यंग एडल्ट है पर काजोल और मेरे लिए वो हमेशा हमारी नन्ही बेटी रहेगी'. काजोल ने भी अजय की बात पर हामी भरी है. वहीं काजोल ने भी न्यासा के लिए एक पोस्ट लिखा है. बस फर्क इतना है कि उन्होंने न्यासा की बजाय अपनी तस्वीर शेयर की है.

My daughter, Nysa is many things. My sharpest critic, my biggest weakness & strength as well. She’s a young adult but to Kajol & me, she will always be our baby girl 🤗 #HappyDaughtersDay pic.twitter.com/mATjDd1b28

काजोल लिखती हैं- 'मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे बारे में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो तुम्हारे देखने का नजर‍िया जो सबसे यूनीक है. वो हर बार मेरे नजर‍िए से थोड़ा अलग होता है और मुझे खुद को और बाकी चीजों को दूसरे तरह से देखने को मजबूर कर देता है. और यह मेरे लिए करना बहुत मुश्क‍िल होता है. हैप्पी डॉटर्स डे, मेरे अंदर बसी तुम्हारे लिए'.

What I love most about you my dear daughter is ur unique point of view. It’s always just a little different from mine and it makes me look at myself and everything else in a totally different light! And that’s so hard for me to do 🙄

So #happydaughtersday to me you. #shotbynysa pic.twitter.com/VxuPZzwi8S