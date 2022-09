जब ऐश्वर्या ने भी माना, आलिया भट्ट हिट हैं क्योंकि करण जौहर ने किया सपोर्ट

अगर आपने कॉफी विद करण के सीजन 7 का कोई भी एपिसोड देखा है, तो आपको पता होगा कि आजकल करण जौहर आलिया भट्ट का नाम लेते रहते हैं. करण ने कसम खाई हुई है कि अपने शो के हर एक एपिसोड में वह आलिया को देश की बेस्ट एक्ट्रेस जरूर बताएंगे. शो पर आने वाले हर मेहमान से वह आलिया के बेस्ट एक्ट्रेस होने की बात कहते है और फिर उनका रिएक्शन मानते हैं.

ऐश्वर्या ने आलिया को लेकर कहा ये

बीते एपिसोड में कृति सेनन से करण जौहर ने आलिया को लेकर सवाल किया था. करण ने आलिया को देश की बेस्ट एक्ट्रेस बताया था और पूछा था कि कृति को आलिया की सफलता देख कैसा लगता है. तब कृति सेनन ने कहा था कि वह आलिया के लिए खुश हैं. वह मानती हैं कि आलिया को बढ़िया मौके मिले हैं, जिसके चलते उनका करियर अच्छा चल रहा है. वह भी ऐसे मौके पाना चाहती हैं. इस बीच अब ऐश्वर्या राय बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

कुछ सालों पहले ऐश्वर्या राय बच्चन से एक इंटरव्यू के दौरान आलिया भट्ट के बारे में पूछा गया था. इसपर उन्होंने भी कृति सेनन से मिलती-जुलती बात आलिया भट्ट को लेकर कही थी. साथ ही नेपोटिज्म की तरफ भी ऐश्वर्या ने इशारा किया था. उन्होंने कहा था, 'मैं उन्हें कहूंगी कि आप अच्छा कर रही हो. यह अच्छा है कि वह अपने क्राफ्ट को एन्जॉय कर रही हैं और एक्सप्लोर कर रही हैं.

मैंने उन्हें कहा है कि यह तुम्हारे लिए बढ़िया है, जैसा सपोर्ट तुम्हें शुरू से मिल रहा है. शुरू से करण ने जिस तरह से उनका साथ दिया है. आपके लिए यह मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको आगे आने वाले लंबे समय तक सबकुछ मिलता रहेगा. यह बढ़िया है आपके लिए एक एक्टर के तौर पर. आपको आगे ढेरों बढ़िया मौके मिल रहे हैं. अच्छी बात यह है कि उनकी झोली में अच्छे मौके गिरने के साथ-साथ वह अच्छा काम भी कर रही हैं. तो बढ़िया है.'

Kriti said exactly what Aishwarya Said here, 'Opportunity". But ofcourse it didn't go well with some back then, lets see how long they can intentionally ignore the truth that Alia gets good scope .

Yes she is a good actress, no denying in that.pic.twitter.com/4rwXmGTOxA https://t.co/OX1SWD8Ec6