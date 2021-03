'मोटा पेट-फटी शर्ट', Ripped Jeans पर अदनान सामी ने ली चुटकी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस पर दिए गए एक बयान ने ऐसा बवाल खड़ा किया है कि अब इस पर विवाद सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है. पहले तो सिर्फ महिलाएं ही इस बयान पर प्रतिक्रिया देती दिख रही हैं, अब तो पुरुष भी रिएक्ट करने लगे हैं. इसी कड़ी में सिंगर अदनान सामी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है. इस फोटो को देख आपको गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आने वाली है.

फटी शर्ट पर भी चर्चा होनी चाहिए- अदनान सामी

फटी जींस वाले ट्रेंड के बीच अदनान की तरफ से फटी शर्ट में एक फोटो शेयर कर दी गई है. वजह सिंपल है- सिंगर बताना चाहते हैं कि सिर्फ फटी जींस पर क्यों चर्चा हो रही है. कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी फटी शर्ट देखने को मिल जाती है. अब जो फोटो शेयर की गई है उससे कई लोग आसानी से रिलेट कर जाएंगे.

वायरल फोटो में एक मोटा व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा है. क्योंकि उसने एक टाइट शर्ट पहन रखी है, ऐसे में उसका एक बटन टूट गया है और पेट दिख रहा है. उसी फोटो पर तंज कसते हुए अदनान सामी ने लिखा है- अब क्योंकि हम हर बात में इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, फिर चाहे हमारा काम हो या ना हो, ऐसे में क्या हम थोड़ी सी चिंता फटी शर्ट की तरफ नहीं दिखा सकते?

Since we’re so concerned about ‘everything’ regardless of whether it’s our business or not, can we also show concern for RIPPED SHIRTS please??!!!#RippedJeansTwitter

#GirlsWhoWearRippedJeans pic.twitter.com/ngKiiz9Prj