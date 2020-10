क्या आदित्य रॉय कपूर ने चुराई थी रणवीर सिंह की गर्लफ्रेंड? एक्टर ने दिया जवाब

“Ishq Kamaal.. Jis tan lagya, Ishq kamaal” #Sadak2 Trailer out tomorrow. Stay tuned! @aliaabhatt @duttsanjay @poojab1972 @maheshfilm #MukeshBhatt #SuhritaSengupta @wrkprint @foxstarhindi @disneyplushotstarvip @visheshfilms @sonymusicindia @makaranddeshpande_v @gulshangrover @senguptajisshu @priyankabose20 @mohankapur

A post shared by @ adityaroykapur on Aug 10, 2020 at 12:41am PDT