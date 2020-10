बॉयफ्रेंड अली फजल को ऋचा चड्ढा ने किया बर्थडे विश, लिखा- फोन उठाओ शॉट के बाद

एक्टर अली फजल 15 अक्टूबर को अपना बर्थडे मना रहे हैं. इस मौके पर कई सेलेब्स ने उन्हें विश किया है. उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अली फजल को बर्थडे की विशेज दी हैं. ऋचा चड्ढा ने सोशल मीडिया पर बर्थडे की बधाई में लिखा- गुड्डू, सोलमेट को हैप्पी बर्थडे. फोन उठाओ शॉट के बाद.

अप्रैल में होने वाली थी शादी

ऋचा चड्ढा और अली फजल लंबे समय से रिश्ते में हैं. दोनों अप्रैल में शादी करने वाले थे, पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण दोनों ने अपना प्लान टाल दिया. कहा जा रहा है कि अब वे 2021 में शादी करेंगे.



शादी के बारे में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में अली फजल ने कहा था- 'ये आगे के नोट‍िस तक डिले हो चुका है. मुझे लगता है कि हम इसे पूरी दुनिया के साथ मनाएंगे जब सब कुछ खुल जाएगा. हमारे पास जश्न मनाने के लिए कुछ है...कुछ अच्छी खबर, जो सभी को मिलेगी और हम इसे अपनी शादी के साथ लाना चाहेंगे.'

As Guddu as it gets... hbd soulmate. Phone uthao shot ke baad. @alifazal9 ! 🥰🙏🏽😘 pic.twitter.com/yLh7V4S1jM