किसानों के आंदोलन पर बरसी कंगना, जो सपोर्ट करें उसे जेल में डालो

एक्ट्रेस कंगना रनौत दिल्ली में हो रहे पुलिस और किसान के बीच संघर्ष पर लगातार प्रतिक्रिया दे रही हैं. वे लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपनी बात रख रही हैं. अब कंगना ने एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में वो कह रही हैं कि कैसे गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हमला किया गया है. इसी के साथ कंगना ने ये भी कहा कि जो लोग इस कथि‍त किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको जेल में डालो.

कंगना ने वीडियो के कैप्शन में लिखा- लगभग हर महीने दंगे और खून खराबे से परेशान हो गई हूं. दिल्ली, बेंगलुरु और अब फिर दिल्ली. #दिल्लीपुलिसलठ_बजाओ #RedFort.

Sick and tired of riots and blood bath almost every month , Delhi, Bangalore and now again Delhi #दिल्ली_पुलिस_लठ_बजाओ #RedFort pic.twitter.com/pWhXtOrqkx