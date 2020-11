एक्टर विजय राज पर महिला क्रू मेंबर से छेड़छाड़ का आरोप, गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत

एक्टर विजय राज पर एक महिला क्रू मेंबर से छेड़छाड़ करने का आरोप है. विजय राज को गोंदिया से गिरफ्तार किया गया था. एडिशनल एसपी अतुल कुलकर्णी ने बताया कि अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

2 नवंबर की रात शेरनी फ़िल्म की शूटिंग में सहयोगी सदस्य के रूप में काम करने आई एक महिला ने विजय राज द्वारा द गेटवे होटल में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया. गोंदिया शहर के रामनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. महिला की शिकायत पर भादवि की धारा 354 (अ) (ड) के तहत मामला दर्ज विजय राज को गिरफ्तार किया था.

जानकारी के अनुसार, विजय राज को आज यानी 3 नवंबर को रामनगर पुलिस द्वारा गोंदिया न्यायालय में पेश किया गया. जहां न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी. सूत्र के अनुसार विजय राज की ओर से पैरवी एडवोकेट वस्तानी की ओर से की गई.

गोंदिया जिले से सटे मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में बॉलीवुड फ़िल्म शेरनी की शूटिंग जारी है. पिछले दिनों ही फ़िल्म की अभिनेत्री विद्या बालन को क्रू सदस्यों के साथ सेट पर पूजा करते देखा गया. ये सभी कलाकार गोंदिया के तीन सितारा होटल “द गेटवे” में ठहरे हुए है.

