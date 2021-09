MSDhoniTheUntoldStory के 5 साल, जब स्टेडियम में बदल गए सिनेमाहॉल

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी को रिलीज हुए आज 5 साल पूरे हो गए हैं. इस फिल्म में सुशांत ने भारत के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका निभाई थी. फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने खूब मेहनत की थी, जिसका असर पर्दे पर दिखा और उनकी फिल्म सुपरहिट हुई. आज के दिन सुशांत के फैंस उन्हें याद कर रहे हैं.

फैंस ने किया सुशांत को याद

ट्विटर पर #MSDhoniTheUntoldStory का इस्तेमाल कर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनकी बेमिसाल परफॉरमेंस की याद को ताजा कर रहे हैं. एमएस धोनी फिल्म ने सुशांत के करियर को नया मोड़ दिया था और उनके हाथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स लगे थे. सुशांत ने साबित कर दिखाया था कि वह एक मंझे हुए कलाकार हैं. देखें फैंस सुशांत के बारे में क्या कह रहे हैं.

5 YEARS OF MS DHONI:THE UNTOLD STORY

5 YEARS OF THE MOST INSPIRATIONAL BIOPIC EVER

5 YEARS OF NOT JUST A MOVIE BUT AN EMOTION WHICH SHOWED THE DARKEST PHASE OF SIR MSD &ALSO HIS GLORIOUS JOURNEY OF LIFTING 2011WC



SSR WAS BORN TO PLAY MS DHONI ON SCREEN!!#MSDhoniTheUntoldStory pic.twitter.com/Bu7nxbYtjw September 30, 2021

At some point of their life Dhoni is being liked from kids to adults literally everyone, Whole india is his playground, MS dhoni is not just a name it's an emotion #MSDhoniTheUntoldStory pic.twitter.com/WhDrCIULPe — Aradhya⚡ (@aradhyablanco) September 30, 2021

Remembering the most beautiful days when I seriously used to watch this twice or thrice in a month ...every time it gives a new feeling even my mom used to ask me how many times u have to watch this!.. and it came to an end after that day

#MSDhoniTheUntoldStory pic.twitter.com/JsDhU38Moz — 𝑽𝒂𝒓𝒔𝒉𝒂 ! 𝒯𝒽𝑒 𝐵𝒜𝒟𝑅𝐼𝒶𝓃🦁 (@varsh_02109) September 30, 2021

Every single scene was an answer to all those who questioned his dreams



5 years of #MSDhoniTheUntoldStory ❤ pic.twitter.com/rrOgXnDJdF — 𝕽𝖔𝖘𝖍𝖎𝖓𝖎🦁ᶜˢᵏ (@Mahirosh7781) September 30, 2021

The Man Born To Play an MSD On Screens 💛



Miss u Man @itsSSR 🥺#MSDhoniTheUntoldStory pic.twitter.com/EUceHOZEm9 — 💥NARE$H💥🦁ᶜˢᴷ (@NareshAK_) September 30, 2021

When Theatres Turned Into Stadium 😎🕺🔥



5 Years Of #MSDhoniTheUntoldStory. pic.twitter.com/ZZ0ecpPry0 — 💥NARE$H💥🦁ᶜˢᴷ (@NareshAK_) September 30, 2021

बता दें कि एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी दर्शकों की फेवरेट फिल्मों में से एक रही है. सुशांत ने इस फिल्म के लिए महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट कोच से कड़ी ट्रेनिंग ली थी. फिल्म में धोनी के प्रतिनिधित्व में भारत की 2011 में हुए वर्ल्ड कप की जीत को भी दिखाया गया था. फिल्म को देखते हुए सिनेमाघरों में किसी क्रिकेट के स्टेडियम जैसा जोश देखने को मिला था.