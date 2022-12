वरुण से प्यार था कभी? दिव्या अग्रवाल की सगाई पर उठे सवाल, एक्ट्रेस ने दिया जवाब

बिग बॉस ओटीटी विनर दिव्या अग्रवाल ने जब से अपूर्वा पडगांवकर संग अपनी सगाई की खुशखबरी दी है, तब से उनका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है. दिव्या लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा का टॉपिक बनी दिव्या यूजर्स के निशाने पर हैं. लोग उन्हें टार्गेट कर पूछ रहे हैं कि उन्हें कभी वरुण सूद से प्यार था भी या नहीं? दिव्या ने अपने 30वें जन्मदिन पर इस गुडन्यूज को शेयर किया था, तभी से दिव्या का नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

सात साल से अपूर्वा के साथ

दिव्या ने वरुण सूद को चार साल तक डेट करने के बाद ब्रेकअप कर लिया था. वरुण से पहले दिव्या प्रियांक शर्मा के साथ रिलेशन में थीं. दिव्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो काफी पहले अपूर्वा को डेट कर चुकी हैं, पर किसी वजह से अलग हो गए थे. लेकिन वरुण सूद से ब्रेकअप के बाद दोनों फिर मिले और दोनों के बीच फिर से प्यार हो गया. कपल ने अगले साल शादी करने का प्लान किया है.

आज दिव्या ने ट्विटर पर अपूर्वा के साथ एक फोटो पोस्ट की और कैप्शन दिया- हे कोको, सात साल हो चुके हैं. देखों हम कहां आ गए हैं. ये जरूरी नहीं कि हम आज क्या है, लेकिन हम साथ हैं क्योंकि जो हमारे साथ पहले था वो आज भी है. मेरा सच्चा साथी, मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूं.

Hey coco !

It’s been 7 years and look how far we have come.. it doesn’t matter what we are today, we are back for what we had back then.

My raw and unfiltered man, I love you for your heart ❤️ pic.twitter.com/e2oQ0kyZHY