Bigg Boss 16: पिता का तोड़ा भरोसा, सलमान की नहीं मानी बात! शालीन से दोस्ती करने पर Sumbul Touqeer से निराश हुए लोग, कर रहे ट्रोल

Bigg Boss 16: सुंबुल तौकीर खान ने जब बिग बॉस 16 के घर में एंट्री ली, तो उनके फैंस के चेहरे खुशी से खिल उठे थे. प्रीमियर डे के दिन सुंबुल का दबंग एटीट्यूड देखकर लोगों को लगा था कि सुंबुल शो में चार चांद लगा देंगी. लेकिन अफसोस सुंबुल ने पहले ही दिन से फैंस को निराश किया. पहले तो सुंबुल शो में दिखाई ही नहीं दे रही थीं, और फिर जब दिखीं तो सिर्फ खुद से उम्र में कई साल बड़े शालीन भनोट के साथ.

सुंबुल पर भड़क रहे लोग

सुंबुल शो में अपना ज्यादातर समय शालीन के साथ ही गुजराती दिखती हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच लिंकअप की खबरें भी वायरल हो गईं. ऐसे में वीकेंड का वार एपिसोड में सुंबुल के पिता ने शो में एंट्री करके अपनी बेटी को शालीन और टीना से दूर रहने की हिदायत दी. सुंबुल के पिता ने टीना और शालीन को उनकी बेटी का नेशनल टेलीविजन पर तमाशा बनाने पर खूब फटकार लगाई. साथ ही सुंबुल को अकेले स्ट्रॉन्ग होकर गेम खेलने की सलाह दी.

सुंबुल के पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार और केयर देखकर बिग बॉस के दर्शकों की आंखें भी नम हो गईं. सभी को लगा था कि अब सुंबुल शालीन और टीना से दूरी बना लेंगी. लेकिन फैंस को सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब पिता के इतना समझाने और शालीन-टीना से दूर रहने की सलाह देने पर भी सुंबुल उन्हीं दोनों को उल्टा जस्टिफिकेशन देती दिखीं.

सलमान के समझाने पर भी नहीं समझीं सुंबुल

सुंबुल का ये बर्ताव देखकर खुद शो के होस्ट सलमान खान भी उनको बहुत प्यार से समझाते दिखे. सलमान ने सुंबुल से कहा कि उन्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, उन्हें मूव ऑन करके अपने गेम पर फोकस करना चाहिए. लेकिन सुंबुल पर ना तो अपने पिता की हिदायत का असर पड़ा और ना ही सलमान खान के समझाने का. इतना सबकुछ होने के बाद भी सुंबुल शालीन और टीना से ही चिपकी दिखीं. सुंबुल को टीना और शालीन के साथ देखकर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स भी हैरान दिखे. साथ ही बिग बॉस के फैंस भी सुंबुल के बिहेवियर से निराश हो रहे हैं और उन्हें गुस्से में ट्रोल कर रहे हैं.

ट्रोल हो रहीं एक्ट्रेस

एक यूजर ने सुंबुल पर भड़कते हुए लिखा- लगता है छोटी बच्ची को क्या डायलॉग डंब लेडी सुंबुल तौकीर खान के लिए ही लिखा गया था. शो शुरू होने से पहले उनके फैंस ने जो हाइप बनाया था वो अब तक सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा है.

Wondering whether th phrase #chotibachihokya was actually written for this dumb lady #SumbulTauqeerKhan 🤔

Th hype created by her fans b4 th show began has turned out 2b a massive disappointment so far. #BiggBoss16 #WeekendKaVaar — $A®(@$T/¢ GURU (@EpicMicDrops) October 15, 2022

एक दूसरे यूजर ने सुंबुल पर गुस्सा निकालते हुए कहा- सुंबुल तौकीर खान, सॉरी लेकिन अब आपको कोई नहीं समझा सकता. आपके पिता ने आकर आपको बताया फिर भी आप उन्हीं लोगों के साथ हो.

#SumbulTauqeerKhan sorry but ab aapko koi nahi samja sakta your dad came and told you fir Bhi you are with them . DISAPPOINTED — 🤡 (@yashika015) October 15, 2022

यूजर्स सुंबुल के बारे में क्या कहे रहे हैं?



Hope we will celebrate #Sumbul birthday out side the BB house..

Waiting for her outside the house. As that place is not for her.

She is not understanding the game and her papa's advice too.

BB send her outside please.#SumbulTauqeerKhan October 15, 2022

#SumbulTauqeerKhan her dad literally said everything so clearly.his poem made so much sense. He said don't make other father to stop their girls from flying seeing u doing this. Isse zayada ek baap kya hi keh sakta ta. #shameonyousumbul — Rajita (@Rajita14818390) October 15, 2022

Is everyone thinks she’s a bachi, why is she in the house? She’s so blinded by I don’t even know what, she’s proving her father wrong which makes me so sad. A VERY BIG DISAPPOINTMENT #BB16 #BiggBoss16 #SumbulTauqeerKhan — BTS ARMY (@indianarmybts29) October 15, 2022

This disappoints me on so many levels 😒😑

Girl ur a lost case🚶‍♀️

Can't believe I was rooting for u 😞#BiggBoss16 #SumbulTauqeerKhan pic.twitter.com/x2Y7OC5kZt — Torsades_Pavillion (@TorsadesPavill5) October 15, 2022

#ArchanaGautam stating facts about Sumbul 🫠🫠🫠🫠🫠🫠 “She (Sumbul) will never improve, even after her dad explaining, she still went back to shalin.”



🙂🙂🙂🙂truth hurts fr. I cannot keep supporting your dumb moves Sumbul. #BB16 #SumbulTouqeerKhan #BiggBoss16 pic.twitter.com/2GZznSx777 — k. (@karishmaokay) October 15, 2022

Its over for #SumbulTouqeerKhan



This girl will remain Dum* always, and she doesn't deserve to stay in the house and needs to watch POGO and wear Diapers then come in #BB30



She still wants to call #ShalinBhanot a friend, and not a brother or Uncle. She is mad in LOVE October 15, 2022

अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये सुम्बुल का गेम प्लान है या वो सच जानकर भी उससे अनजान बने रहना चाहती हैं.