Bigg Boss16: खत्म नहीं हो रहा सुंबुल का रोना-धोना, बनवा रहीं अपना मजाक, यूजर्स बोले- शो से निकालो

Bigg Boss 16: टीवी की इमली यानी सुंबुल तौकीर खान ने बिग बॉस में दबंग अंदाज में एंट्री की थी. सुंबुल की एंट्री देखकर लोगों को लगा था कि वो शो में धमाल मचा देंगी. फैंस भी सुपर एक्साइटेड थे अपनी फेवरेट इमली को धमाल मचाते देखने के लिए, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया. सुंबुल तो पहले ही हफ्ते में शो की सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट बन गईं. अब तो घरवालों ने भी सुंबुल को वोट आउट कर दिया है.

सुंबुल ने सबको किया निराश

सुंबुल ने बिग बॉस के घर में कदम रखते ही शालीन भनोट संग दोस्ती कर ली और फिर सुंबुल ये भूल गईं कि वो शो में दोस्ती करने नहीं, बल्कि गेम में अच्छा खेलकर अपने पापा का नाम रोशन करने आई हैं. सुंबुल पहले ही हफ्ते में पूरी तरह से शालीन पर डिपेंड हो गईं. जो शालीन कहते सुंबुल सिर्फ वही करतीं. सुंबुल ने शो में अपना वुजूद और गेम में शामिल होने का मकसद ही खो दिया.

सुंबुल की शालीन संग बढ़ती नजदीकियां देखकर दोनों के लिंकअप की खबरें तेजी से वायरल हो गईं. घर और घर के बाहर हर जगह सिर्फ सुंबल और शालीन के रिश्ते पर चर्चा होने लगी. सुंबुल शालीन के पीछे भागती दिखीं और शालीन उनसे पीछा छुड़वाते नजर आए. ऐसे में अपनी बेटी का नेशनल टीवी पर मजाक बनता देख सुंबुल के पिता से रहा नहीं गया. उन्होंने खुद शो में एंट्री करके अपनी बेटी को समझाया कि वो शालीन से दूर रहे. शालीन उनके लिए सही नहीं हैं.

दुखी हैं सुंबुल के पिता

सुंबुल के पिता की नम आंखें और उदासी देखकर तमाम दर्शकों के दिल भी टूट गए. लोगों को लगा था कि पिता की खुशी के लिए सुंबुल शालीन और टीना से दूरी बना लेंगी, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं हुआ. सुंबुल तो पिता के समझाने के तुरंत बाद ही शालीन और टीना के साथ ही चिपकी दिखीं. उन्हें जस्टिफेशन देती दिखीं. सुंबुल का बिहेवियर देखकर खुद सलमान खान ने उन्हें एक बच्ची की तरह बहुत प्यार से समझाया कि उन्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. वो अपना गेम खुद खेल सकती हैं. लेकिन सुंबुल ने ना तो सलमान खान की सलाह मानी और ना ही अपने पिता के आंसुओं का लिहाज किया. सुंबुल अभी भी शालीन के पीछे भागती ही नजर आ रही हैं.

बिग बॉस में दबंग एंट्री करने वाली सुंबुल ने शो के पहले हफ्ते में ही अपनी पहचान खो दी. सुंबुल शो में या तो शालीन के पीछे घूमती हुई नजर आती हैं या फिर रोते हुए. वीकेंड का वार एपिसोड में फटकार पड़ने के बाद से शालीन ने सुंबुल से बात करनी कम कर दी है. लेकिन सुंबुल को शालीन का उनसे दूर जाना पसंद नहीं आ रहा है. वे शालीन की हर छोटी-बड़ी बात पर रोती हुई नजर आती हैं और अभी भी उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हैं.

शालीन से नाराज सुंबुल, फिर शुरू किया रोना-धोना

सोमवार की रात दिखाए गए एपिसोड में सुंबुल का फिर से रोना धोना शुरू हो गया था. इसकी वजह थी घर के कैप्टेंसी टास्क में शालीन का सुंबुल का नहीं लेना. हर सदस्य को किसी दो मेंबर के नाम बताने थे. उन दो लोगों में मुकाबला होना था. शालीन से जब पूछा गया तो पुरानी सजा के मुताब‍िक वो अपना नाम नहीं ले सकते थे. ऐसे में उन्होंने श‍िव और टीना का नाम लिया. बस इसके बाद क्या था सुंबुल का अपना अलग डेली सोप शुरू हो गया. वो इस बात पर रोने लगीं कि शालीन ने उनका नाम क्यों नहीं लिया. साजिद खान ने समझाया भी कि वैसे भी शालीन के नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ना था. पूरा घर नहीं चाहता तुम कैप्टन बनो. लेकिन सुंबुल कहां सुनने वाली थी. वो रोते हुए बोलीं, शालीन और टीना ने उनका दिल तोड़ा है.

सुंबुल की इन हरकतों के बाद सोशल मीड‍ि‍या पर फैन्स एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. खुद को 19 साल का बताकर जितनी सहानुभूति उन्हें लेनी थी. वो ले चुकी हैं. उनके पिता को शो में लाकर शालीन और टीना को जिम्मेदार भी बनाया गया कि बेचारी सुंबुल को वो धोखा दे रहे हैं लेकिन सुंबुल का रोना धोना देखकर ये साफ है कि वो खुद किसी अलग ही दुनिया में हैं. सुंबुल को सबसे कड़ी टक्कर तो 19 साल के अब्दू रॉजिक दे रहे हैं. जिसे न तो सही से भाषा आती है. टास्क परफॉर्म करने में उनकी कद काठी आड़े आती है. लेकिन मनोरंजन करने और घर में अपना काम करने में वो सबसे अव्वल हैं. अब्दू तो पूरे घर के किंग बन चुके हैं.

So much naatak and drama #SumbulTouqeer Omg! Please eliminate her Bigg boss Uff! Irritating!!!! #BB16 #SumbulToqueerKhan