Bigg Boss Fights: कभी मारे थप्पड़- कभी दबोचा गला, जब बिग बॉस में हुई हाथापाई, उड़ गए लोगों के होश

Bigg Boss Fights: बिग बॉस का घर हर सीजन में जंग के मैदान में बदल जाता है. सेलेब्स शो में एंट्री तो फैंस को एंटरटेन करने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार वो शो में अपना एग्रेशन दिखाकर दर्शकों को निराश कर देते हैं. बिग बॉस के हर सीजन में कंटेस्टेंट्स गुस्से में अपना आपा खोकर हाथापाई करते हुए नजर आते हैं. बिग बॉस 16 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है.

आपको बिग बॉस की उन लड़ाइयों के बारे में बताते हैं, जब कंटेस्टेंट्स एक दूसरे संग हाथापाई पर उतर गए. कंटेस्टेंट्स को मारपीट करता देखकर बिग बॉस लवर्स के भी होश उड़ गए.

अर्चना ने दबोचा शिव का गला

बिग बॉस का ये 16वां सीजन चल रहा है तो सबसे पहले बात भी इसी सीजन की कर लेते हैं. शो में अर्चना गौतम की शिव ठाकरे से लड़ाई हो गई है. लड़ाई में अर्चना इतना ज्यादा गुस्सा हो गईं कि उन्होंने शिव ठाकरे का गला दबोच लिया. शिव संग फिजिकल होने की वजह से अर्चना को फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. हालांकि, ऐसी चर्चा है कि वो शो में जल्द ही वापसी करेंगी.

श्रीसंत ने मारा था रोहित सुचांती को थप्पड़

बिग बॉस सीजन 12 में श्रीसंत भी अपने गुस्से को लेकर काफी चर्चा में रहे थे. शो में श्रीसंत अक्सर ही एग्रेसिव मूड में नजर आते थे. लेकिन एक बार जब श्रीसंत की रोहित सुचांती से लड़ाई हुई तो उन्होंने गुस्से में रोहित को जोर का थप्पड़ जड़ दिया था.



विशाल सिंह और मधुरिमा

बिग बॉस 13 में जब एक्स कपल विशाल सिंह और मधुरिमा एक साथ शामिल हुए, तो हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि आखिर वो शो में एक दूसरे संग कैसे बिहेव करेंगे. विशाल और मधुरिमा शो में सिर्फ लड़ाई-झगड़ा करते ही नजर आए. एक एपिसोड में मधुरिमा को विशाल पर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उन्होंने विशाल को पैन से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया था. इसके बाद मधुरिमा को शो से बाहर कर दिया गया था.

विकास गुप्ता और अर्शी खान

बिग बॉस सीजन 14 में शो के एक्स कंटेस्टेंट विकास गुप्ता और अर्शी खान भी नजर आए थे. लेकिन दोनों हर वक्त सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ ही उछालते रहते थे. एक दिन अर्शी की बातों पर विकास को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उन्होंने अर्शी को जोर का धक्का देकर पूल में फेंक दिया था. शो में फिजिकल होने की वजह से विकास को बाहर कर दिया गया था.

करण और प्रतीक सहजपाल

बिग बॉस 15 में करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल भी कई बार एक दूसरे संग फिजिकल होते दिखे थे. करण को प्रतीक पर जब भी गुस्सा आता था तो वो उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगते थे. लेकिन प्रतीक ने कभी इस बात का मुद्दा नहीं बनाया, जिसकी वजह से करण को शो से तो बाहर नहीं किया गया था, हालांकि, बिग बॉस ने उन्हें कई बार वॉर्निंग दी थी कि वो किसी के साथ भी फिजिकल नहीं हो सकते हैं. अपने एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से करण को सलमान खान की भी फटकार सुनने को मिली थी.

One was thrown out just for pushing & the other one was not even scolded for doing an act of extreme physical violence. How is this fair if the very basic rule of bb is not to get physical?



Don't be biased!



EVICT KARAN KUNDRRA@ColorsTV @BiggBoss #PratikSehajpal #BiggBoss15 pic.twitter.com/X8n4HWX6aC