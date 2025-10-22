scorecardresearch
 

पवन सिंह का नाम सुन झल्लाए खेसारी लाल यादव, पावर स्टार से हुई जलन या आया घमंड?

भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे बिहार विधानसभा चुनाव में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. इस बीच उन्होंने पवन सिंह को लेकर शॉकिंग रिएक्शन दिया है.

नामांकन के लिए निकले खेसारी लाल यादव (Photo: Instagram @Khesarilalyadav)
भोजपुरी सिनेमा के सितारे बिहार की राजनीति में दांव-पेंच खेलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं. रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव को विधानचुनाव का टिकट मिल चुका है. खेसारी, बिहार के छपरा से आरजेडी की सीट पर चुवान लड़ने जा रहे हैं. चुनावी माहौल में उनसे पवन सिंह को लेकर सवाल किया गया. लेकिन उन्होंने इस पर जिस तरह से रिएक्ट किया. वो फैन्स को थोड़ा सा अटपटा लगा. आइए जानते हैं कि खेसारी लाल ने पवन सिंह को लेकर क्या कहा. 

पवन सिंह को लेकर क्या बोले खेसारी 
छपरा से टिकट मिलने के बाद खेसारी लाल जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद करने में जुट गए हैं. वो चुनाव जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. इस बीच मीडिया ने उनसे पावर स्टार को लेकर सवाल किया. उनसे पूछा गया कि पवन सिंह क्या दुश्मनी है. उनको लोकसभा में भी टिकट नहीं मिला और इस बार भी रह गए. 

खेसारी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अरे ये उनसे पूछिए. उन्हें क्या नहीं मिला और क्यों नहीं मिला. मैं कुछ नहीं बोल सकता है. फिर उनसे पूछा गया कि बातचीत होती है. इस पर खेसारी ने कहा कि नहीं. कुछ सेकेंड बाद वो कहते हैं कि हां होती है कभी-कभी. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खेसारी के लिए बदले सुर 
इलेक्शन नजदीक आते ही पवन सिंह के लिए खेसारी लाल के सुर बदल चुके हैं. ये बात उनके हाव-भाव से साफ पता चलती है. खेसारी कल तक पवन सिंह को भइया-भइया कहते नहीं थक रहे थे. अब वो पवन सिंह के नाम पर झल्ला रहे हैं. यहां तक कि वो पवन सिंह के खिलाफ भी बोल रहे हैं. उनके बदले तेवर फैन्स को हैरान कर रहे हैं. पवन सिंह के चाहने वालों का कहना है कि खेसारी को घमंड आ गया है. 

वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए वो पवन सिंह की इमेज खराब करने में जुटे हैं. उनकी एक्स गर्लफ्रेंड काजल राघवानी ने भी यही कहा कि खेसारी दूसरों की इमेज खराब करने के लिए पत्नी संग प्यार का ढोंग कर रहे हैं. अब खेसारी के मन में क्या है, ये सिर्फ वही बता सकते हैं. फिलहाल लोगों को वही दिख रहा है, जो वो कर रहे हैं.  

