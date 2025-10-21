'हां, हम बिहारी हैं जी'... छठ से पहले मनोज तिवारी का नया गाना रिलीज, यूजर्स बोले- जय हो

भोजपुरी सिनेमा के फेमस एक्टर और पॉलिटिशिन मनोज तिवारी का गाना 'हां, हम बिहारी हैं जी' रिलीज हो गया है. बिहार पर केंद्रित इस गाने को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मनोज तिवारी अपनी आवाज में बिहार की विशेषताओं को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं. बिहार के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा से पहले रिलीज हुए इस गाने में छठ का भी बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया गया है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

इस गाने के साथ एक बार फिर मनोज तिवारी ने ये साबित किया है कि न सिर्फ वो एक्टिंग बल्कि आवाज से भी बिहार की खासियत को दिखा सकते हैं. मनोज तिवारी ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'बिहार का गर्व गीत- हां, हम बिहारी हैं जी...ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम. पूरा वीडियो देखने के लिए भोजपुरी आईटी सेल यूट्यूब चैनल पर जाएं.'

मनोज तिवारी की दमदार आवाज

मनोज तिवारी के इस गाने में बिहार की जनता, उनकी संस्कृति और इतिहास को बड़ी अच्छी तरीके से बताया गया है. गाने की शुरुआत... हां, हम बिहारी हैं जी...माटी को सोना कर दें, वाली कलाकारी है जी...बिहार की मेहनतकश जनता, उनकी कला और मिट्टी की खुशबू को सलाम करती हैं... गाने का संगीत और मनोज तिवारी की आवाज इसे और खास बनाती है. इस गीत को अतुल कुमार राय ने लिखा हैं. वहीं इस गाने को म्यूजिक मधुकर आनंद ने दिया है, जबकि प्रोड्यूस शैलेन्द्र द्विवेदी ने किया है.



लोगों का आ रहा पसंद

वहीं इस गाने को यूट्यूब पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं, एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'भोजपुरी जगत के प्रसिद्ध गायक नायक करोड़ों दिलों के चहेते मनोज तिवारी का ये गाना हम एक बार नहीं बार बार सुनेंगे अद्भुत गीत. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'इनके आवाज को सुन कर लगता है पुरानी भोजपुरी जाग उठी'.

गौरतलब है कि 25 अक्टूबर 2025 से छठ पर्व की शुरुआत होने वाली है. इसके बाद अगले महीने यानी नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने है. ऐसे में ये गाना सोशल मीडिया पर रिलीज होते ही वायरल हो गया. फैंस की तरफ से इसे काफी प्यार मिल रहा है. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 50 हजार से ज्यादा लोगों ने देख लिया है.

