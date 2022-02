'PM मोदी को कांग्रेस के प्रति सनक क्यों, अतीत में क्यों फंसे?', नेहरू पर हमले के जवाब में बोलीं प्रियंका गांधी

उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण का मतदान जारी है. इस बीच प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अतीत की बात क्यों करते हैं, भविष्य की बात क्यों नहीं करते. अपने कार्यकाल के सात सालों की बात क्यों नहीं करते.

आजतक से बातचीत करते हुए यूपी चुनाव के पहले चरण के मतदान पर प्रियंका गांधी ने कहा मैं जनता से कहना चाहती हूं कि यह आप लोगों का चुनाव है. मतलब आपकी जो समस्या है, जिस तरह से गरीबी, महंगाई पूरे प्रदेश में दिख रही है. लोग बढ़ती महंगाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी है. इसलिए सोच समझकर वोट दें.

आगे प्रियंका गांधी से सवाल किया गया कि संसद (पहले राज्सभा, फिर लोकसभा) में पीएम मोदी ने राहुल गांधी, जवाहर लाल नेहरू और कांग्रेस को घेरा. कांग्रेस को तो यह तक कह दिया उनको अपना नाम ही बदल लेना चाहिए.

