हैक नहीं हुए प्रियंका गांधी के बच्चों के Instagram अकाउंट, IT मिनिस्ट्री की जांच में खुलासा!

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक नहीं हुए हैं. यह जानकारी आईटी मिनिस्ट्री के सूत्रों से मिली है. दरअसल, प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी सरकार पर लगाए फोन टैपिंग के आरोपों से जुड़े सवाल पर कहा था कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक किए गए हैं.

प्रियंका गांधी के आरोपों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने स्वत: संज्ञान लिया था. मंत्रालय ने इस मामले की जांच इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT in को सौंपी थी.

सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रालय के इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस CERT in की शुरुआती जांच में अभी तक पाया गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक नहीं हुए हैं.

क्या है मामला?



दरअसल, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया था कि यूपी सरकार उनके फोन टैप करती है और सीएम योगी उनके फोन की बातचीत सुनते हैं. इसपर प्रियंका से प्रतिक्रिया मांगी गई थी. प्रियंका गांधी ने कहा था कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम (Instagram) अकाउंट तक हैक किए गए हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि सरकार के पास कोई काम नहीं है क्या?