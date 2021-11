PM मोदी के महोबा दौरे से पहले डिवाइडर का रंग हुआ भगवा, अधिकारी अंजान

PM Modi Mahoba and Jhansi Visit: यूपी के बुन्देलखण्ड के महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवम्बर को आ रहे हैं. उनके इस दौरे से पहले जिले में तैयारियां चल रही है. इसी के तहत महोबा से गुजरने वाले झांसी-मिर्जापुर हाइवे पर छह माह पहले बने डिवाइडर को काले-सफेद रंग से पेंट किया गया था, जिसे अब भगवा रंग कर दिया गया है.

खास बात ये है कि हाइवे के डिवाइडर को भगवा रंगने के लिये नेशनल हाइवेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (National Highways Authority of India) और और जिला प्रशासन से कोई अनुमति नही ली गई. इस पर एसडीएम कुलपहाड़ श्वेता पांडेय ने कहा कि उन्‍हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. इस मामले की जांच करवाई जाएगी. वहीं कुलपहाड़ के सीओ पुलिस तेज बहादुर सिंह ने भी इस मामले में अनभिज्ञता जताई, बोले एनएचएआई को इसका संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

दूसरी ओर, यातायात माह नवंबर के तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. नेशनल हाइवे के डिवाइडर को भगवा रंग में रंगने से वाहन चालकों को काफी दिक्‍कत हो रही है. इस हाइवे से गुजरने वाले ,रामप्रताप, दिनेश, प्रमोद वाहन चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा बड़ी धनराशि खर्च कर छह माह पहले ही रेडियम और पेंट से डिवाइडरों को पुतवाया गया था. लेकिन अब इसे भगवा रंग दिया जा रहा है जिससे रात में वाहन चलाते वक्त उन्हें डिवाइडर दिखाई नही देगा और वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो सकते है. इसलिये भगवा रंग तुरंत बदल के डिवाइडर के वास्त्विक रंग काला, सफेद किया जाय.

पीएम मोदी ने दौरे से पहले किया ट्वीट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्‍होंने कहा वह बुंदेलखंड इलाके में विभिन्‍न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे.

I will be in Mahoba and Jhansi tomorrow, 19th November to inaugurate various development projects which will benefit the Bundelkhand region. This includes key projects relating to overcoming the problems of water shortage. https://t.co/uXZTysrhm3

— Narendra Modi (@narendramodi) November 18, 2021

The programme in Jhansi will be very special for our defence sector. Numerous projects will be launched during the ‘Rashtra Raksha Samparpan Parv.’ These projects are aimed at boosting our security apparatus and making India Aatmanirbhar in the defence sector.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 18, 2021

I am proud that indigenously designed and developed equipments to will be handed over to the Armed Forces Service Chiefs. The foundation stone for the Jhansi node of the UP Defence Corridor will also be laid. Here are more details…https://t.co/oNaargWub5

— Narendra Modi (@narendramodi) November 18, 2021