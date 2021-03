तमिलनाडुः कांग्रेस ने जारी की 21 उम्मीदवारों की सूची, कन्याकुमारी उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवार घोषित

कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों के ऐलान करने का सिलसिला जारी है. कांग्रेस ने शनिवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके के साथ गठबंधन में 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल कांग्रेस कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जिसमें से 21 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि मतगणना 2 मई को होगी.

INC COMMUNIQUE



Important Notification regarding candidates for Tamil Nadu elections pic.twitter.com/ZZp0WDCs5d