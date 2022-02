Punjab: बरनाला के पूर्व विधायक केवल ढिल्लों को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला, मनीष तिवारी ने दिया ये रिएक्शन

कांग्रेस ने पंजाब के बरनाला विधानसभा सीट से पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी से निकाल दिया है. पार्टी ने ढिल्लों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है. पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी की ओर से जारी एक पत्र में जानकारी दी गई है. उधर, केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी से निकाले जाने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

मनीष तिवारी ने कहा कि यह पढ़कर स्तब्ध हूं कि केवल सिंह ढिल्लों को बिना किसी नोटिस के कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है. मनीष तिवारी ने कहा कि जब आतंक के दिनों में पंजाब में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था, तब केवल सिंह ढिल्लों 1980 के दशक में पेप्सिको को पंजाब लेकर आए थे.

Shocked to read @KewalDhillonINC summarily expelled from @INCIndia without even as much as a notice.

When no one was prepared to invest a Penny in Punjab during days of Terror he brought @PepsiCo to Punjab in 1980’s.

He was a Congressman when it was an invitation to Assasination pic.twitter.com/pftJaDh8JP