राहुल गांधी ने छात्राओं को सिखाए जापानी मार्शल आर्ट के दांव, वीडियो वायरल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विधानसभा चुनावों को लेकर तमिलनाडु और केरल का लगातार दौरा कर रहे हैं. इस दौरान वह कॉलेज के छात्रों से संवाद कर रहे हैं. इस बातचीत के दौरान वह छात्रों को सुरक्षा और सेहत संबंधी टिप्स देते हुए भी नजर आए.

राहुल गांधी इसी क्रम में 22 मार्च को केरल के एर्नाकुलम स्थिति सेंट टेरेसा विमेंस कॉलेज पहुंचे. इस दौरान उन्होंने छात्राओं को संबोधित किया. छात्रों से बातचीत के दौरान वह लड़कियों को अपनी सुरक्षा करने के लिए उपाय भी बता रहे थे. इस क्रम में उन्होंने अकिडो का जिक्र किया.

जापानी अकिडो का जिक्र आने पर कुछ छात्रों ने इसके बारे में बताने को कहा. इस पर राहुल गांधी ने लड़कियों के एक समूह को इसके बारे में बताया. उन्होंने बताया कि किसी खास स्थिति में कई लोगों से निपटने में अकिडो के जरिये बचा जा सकता है. वहीं लड़कियों को अकिडो के गुरु सिखाने को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए जा रहे हैं.

