गुजरात: AAP ने उतारे सबसे ज्यादा 'दागी', BJP का प्रत्याशी सबसे अमीर, 211 उम्मीदवार करोड़पति

गुजरात चुनाव में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है. आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ ही इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं रह गया है. आप की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि वो गुजरात में एक कट्टर ईमानदार सरकार देने वाली है. अब उन बड़े वादों के बीच गुजरात चुनाव के पहले चरण को लेकर ADR (All attribute to Association of Democratic Reforms) की एक रिपोर्ट सामने आई है. उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले चरण में सबसे ज्यादा दागी लोगों को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है.

कितने दागियों को दिया गया टिकट?

आप ने पहले चरण में 32 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं, जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं. कांग्रेस की तरफ से 31 दागी उतारे गए हैं और बीजेपी ने 14 ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है. यहां भी आप के 26 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, कांग्रेस के ऐसे 18 प्रत्याशी सामने आए हैं और बीजेपी के भी 11 उम्मीदवार इस लिस्ट में शामिल हैं. ADR की रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि 9 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ जुर्म करने पर केस दर्ज हुए हैं, 3 पर हत्या से जुड़े मामले लगे हुए हैं, 12 ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने हत्या करने की कोशिश की है.

इसी वजह से कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है. जिन भी क्षेत्रों में 3 या उससे ज्यादा ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उस क्षेत्र को रेड अलर्ट की श्रेणी में रखा जा रहा है. पहले चरण में 25 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जिन्हें रेड अलर्ट श्रेणी में रखा गया है.

कितने पैसे वाले, कौन सबसे अमीर?

एडीआर रिपोर्ट में उम्मीदवारों के आर्थिक बैकग्राउंड को लेकर भी जानकारी सामने आई है. पहले चरण में 73 उम्मीदवार ऐसे खड़े हुए हैं जिनकी संपत्ति 5 करोड़ या उससे ज्यादा है. 77 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 2 से 5 करोड़ के बीच में रही है. 125 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में रही है. वहीं 10 लाख से कम संपत्ति वाले 343 प्रत्याशी सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि जो 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं, उनमें से 211 करोड़पति हैं. राजनीतिक दलों के हिसाब से बात करें तो बीजेपी के 79 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति एक करोड़ से ज्यादा है. कांग्रेस के 65 ऐसे प्रत्याशी सामने आए हैं जिनकी संपत्ति एक करोड़ से ज्यादा है. इस लिस्ट में आप के 33 प्रत्याशी शामिल हैं.

संपत्ति के मामले में कौन कहा खड़ा?

तीन वो प्रत्याशी जिन्होंने सबसे अधिक संपत्ति घोषित की है, ADR की तरफ इसका खुलासा भी किया गया है. इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी शामिल नहीं है. राजकोट दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार बने रमेश भाई टिलाला ने 175 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है. वे पहले चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कांग्रेस के राजकोट पूर्व से उम्मीदवार इंद्रनिल राज्यगुरू हैं जिनकी तरफ से 162 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की गई है. तीसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार जवार भाई चावड़ा हैं जिनकी संपत्ति 130 करोड़ से ज्यादा रही है.