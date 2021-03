नंदीग्राम में वोटिंग से पहले BJP और I-PAC की 'चिट्ठी' वायरल, EC तक पहुंचा मामला

चुनाव के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर राजनीतिक पार्टी अपने मैसेज को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए करती है, लेकिन कई बार लोगों तक फेक न्यूज भी पहुंच जाती है. ऐसी ही एक फेक न्यूज इस समय पश्चिम बंगाल में चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल, बीजेपी और टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाने वाली I-PAC की चिट्ठी वायरल हो रही है.

नंदीग्राम में वोटिंग से पहले वायरल हो रही इन दोनों चिट्ठियों में अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. पहली चिट्ठी है बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम संबोधित इस चिट्ठी में लिखा गया है कि बीजेपी पहले चरण के चुनाव में बुरी तरह हार रही है. हालांकि, बीजेपी ने दावा किया कि यह चिट्ठी फेक है.

This is a fake letter being circulated on the name of Shri @DilipGhoshBJP . The @BJP4Bengal has made a complaint to the @ECISVEEP and will lodge a police complaint to take criminal action againat those sharing this forged letter. pic.twitter.com/qYUZvwd8Wn

वहीं, दूसरी चिट्ठी वायरल हो रही है I-PAC की. इस चिट्ठी में लिखा है कि दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी क्वीन स्वीप मार रही है. I-PAC ने इस चिट्ठी को फेक बताया है. I-PAC वही संस्था है, जिससे चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर जुड़े हुए हैं. चिट्ठी पर I-PAC ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Facing imminent defeat, @BJP4Bengal has now gone down to the level of using FAKE surveys in the name of I-PAC to keep the morale of their workers up!!



P.S: In I-PAC, no one uses desktops so at-least be smart in your effort to create fake survey / reports! 😉🤣 pic.twitter.com/lFaOo0DshU