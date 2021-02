बीजेपी के टूरिस्ट गैंग बंगाल रेलवे आवंटन को लेकर फैला रहे झूठ : ब्रायन

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने रेलवे बजट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में रेल आवंटन को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है. जबकि लंबे समय से रेलवे फंड को सालों से रोक कर रखा गया है.

उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, "चुनावी मौसम के दौरान बीजेपी के टूरिस्ट गैंग बंगाल के रेलवे आवंटन के रिकॉर्ड्स का प्रचार प्रसार कर रहे हैं. जबकि सच्चाई यह है कि पश्चिम बंगाल में कई रेल प्रोजेक्ट्स के फंडिंग को काफी समय से रोक कर रखा गया है.'

In election season, BJP’s tourist gang are touting "record Railway allocation" for Bengal. The truth is, multiple rail projects have been shelved in Bengal and funding choked all these years.



The facts here👇



How Bengal has been deprived of Railways funds for years pic.twitter.com/fGd26XCZgH