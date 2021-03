नंदीग्रामः बलरामपुर में ममता के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी समर्थकों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए आज मंगलवार को चुनाव प्रचार खत्म हो गया लेकिन नंदीग्राम में प्रचार के अंतिम दिन जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शहर के रेयापारा क्षेत्र में पहुंचीं तो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के समर्थकों ने उनके सामने जमकर 'जय श्री राम' के नारे लगाए. ममता पिछले दो दिनों से वहां पर चुनाव प्रचार कर रही हैं. साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं जहां उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हैं, जो कुछ महीने पहले तक ममता के सहयोगी रहे थे.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ममता अपने निर्वाचन क्षेत्र में भांगाबेरा के लिए रवाना होने वाली थी कि लोग 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगे. ममता अपनी व्हीलचेयर पर शांति से बैठी हुई थीं और उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी बीजेपी समर्थकों को उनके करीब जाने से रोकने की कोशिश में लगे थे.

काम नहीं होने से नाराजगी

बीजेपी समर्थकों की ओर से 'जय श्री राम' के नारे तब लगाए गए जब वह टीएमसी के एक कार्यकर्ता के घर उसे देखने जा रही थीं. टीएमसी का कार्यकर्ता पिछले दिनों मारपीट की वजह से घायल हो गया था.

आज शाम को बलरामपुर से जब ममता बनर्जी का काफिला निकलने लगा तो बीजेपी समर्थक 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगे. उनके खिलाफ स्थानीय लोगों ने नारेबाजी भी की.

#WATCH Nandigram: Slogans of 'Jai Sri Ram' raised by BJP supporters as CM Mamata Banerjee was going to visit the house of a TMC worker who was beaten up and injured. pic.twitter.com/HjKdDCEh2h