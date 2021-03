बंगाल चुनाव: अब्बास सिद्दीकी पर विवाद, तस्लीमा नसरीन का ट्वीट- वो शरिया कानून को मानते हैं

बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश जारी है. बीते दिन कोलकाता में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी की संयुक्त रैली हुई, जिसमें भारी भीड़ जुड़ी. इसी रैली में गठबंधन का हिस्सा रहे अब्बास सिद्दीकी भी शामिल हुए. जिनको लेकर काफी विवाद हो रहा है. लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी अब्बास सिद्दीकी पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं.



फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर सवाल खड़े करते हुए तस्लीमा नसरीन ने एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि अब्बास सिद्दीकी, जो कि बंगाल में लेफ्ट पार्टी के साथ हैं वो शरिया कानून को मानते हैं. फ्रांस में टीचर सैम्युअल पैटी की हत्या का उन्होंने समर्थन किया था. क्या वो महिलाओं को बराबर का हक देने का समर्थन करते हैं? नहीं.



तस्लीमा नसरीन ने आगे लिखा कि क्या वो फ्री स्पीच में विश्वास रखते हैं? नहीं, क्या वो विज्ञान को मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं.

Abbas Siddiqui,the coalition partner of CPM in West Bengal believes in Sharia laws.He supported the killing of French teacher Samuel Paty. Does he believe in women's equality? No. In free speech? Nope. Does he believe in science? Of course not.