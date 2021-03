बंगालः दीदी की चोट पर मर्यादा लांघ गए बीजेपी नेता दिलीप घोष, बरमूडा पहनने की सलाह दी

पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे पहले चरण का मतदान करीब आ रहा है, नेताओं की ज़ुबान आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी है. अब बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर बेहद शर्मनाक बयान दिया है. दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट पर कहा है कि ममता को साड़ी की जगह बरमूडा पहनना चाहिए, ताकि उनका पैर ठीक से दिखे.

दिलीप घोष ने कहा कि प्लास्टर कट गया है, क्रेप बैंडेज बांधा जा चुका है और पांव उठा-उठाकर सबको दिखा रही हैं. साड़ी पहनी हुई हैं. एक पांव खुला और एक ढका हुआ. ऐसी साड़ी पहने किसी को नहीं देखा? जब पांव खुला ही रखना है तो साड़ी क्यों बरमूडा पहन सकती हैं.

दिलीप घोष के इस बयान पर संग्राम छिड़ना तय है. टीएमसी बरमूडा वाले बयान पर तिलमिला गई है. टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने तुरंत दिलीप घोष का पलटवार करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा- “बीजेपी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष ने सार्वजनिक सभा में पूछा कि ममता दी ने साड़ी क्यों पहनी है, उन्हें अपने पैर बेहतर दिखाने के लिए “बरमूडा” शॉर्ट्स पहनने चाहिए और इन बंदरों को लगता है कि वे बंगाल जीतने जा रहे हैं?

