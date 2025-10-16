scorecardresearch
 

'NDA सरकार ने जंगलराज का कलंक धोया...', बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री, कांग्रेस-RJD पर साधा निशाना

बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीखों से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. योगी आदित्यनाथ पटना पहुंचे और दानापुर से बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव के नामांकन में शामिल हुए. रैली में उन्होंने 1990-2005 के बिहार के जंगलराज और परिवारवाद को निशाना बनाया और कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 20 सालों में बिहार को विकास और कानून व्यवस्था के रास्ते पर लाया है.

योगी आदित्यनाथ ने बिहार में रैली कर एनडीए की उपलब्धियां गिनाईं और विपक्ष को घेरा (Photo: PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं. उम्मीदवार नामांकन में जुटे हुए हैं. इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे. वह दानापुर के बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए पटना आए. इस दौरान उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और कांग्रेस-आरजेडी पर जमकर निशाना साधा.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद सबने देखा है. इन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था. यहां विकास के उस दौर में किस तरह की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है.

उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर यहां पर प्रोफेशनल गुंडों और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में देकर पूरे बिहार के विकास को बाधित किया गया. बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था. हर वो व्यक्ति बिहार से भाग रहा था जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने का, बिहार को आगे बढ़ाने का और बिहार की अपनी उस परंपरा को, जिसने कभी भारत को नेतृत्व दिया था, भारत को आजादी दिलाने का मौका जिस बिहार ने दिया था, उस गौरव को दोबारा स्थापित करने का जो जज्बा था, उस जज्बे को उस दौर में किस तरह से रौंदने का काम हुआ था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं. 

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: जेडीयू ने जारी की दूसरी लिस्ट, सभी 101 नाम घोषित, गोपाल मंडल का कटा टिकट

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इसीलिए पिछले बीस साल में बिहार को इस कलंक से मुक्त करने का काम NDA की सरकार ने जिस असरदार तरीके से किया है, आज बिहार की ये भारतीय जनता पार्टी, NDA की सरकार, बिहार के अंदर उसको और असरदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में फिर से बिहार वासियों का आह्वान करने के लिए आई है. 

उन्होंने कहा किउत्तर प्रदेश में माफिया तो जहान्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं. RJD के सहयोगी वहां पर इस अराजकता को फैलाते थे. आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है. हम लोगों ने तो उनकी संपत्ति को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने शुरू कर दिए हैं.

