'आज बादलों ने फिर साजिश की...', सीट शेयरिंग पर दूर नहीं हुई उपेंद्र कुशवाहा की निराशा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए सीट बंटवारे पर फिर से निराशा व्यक्त की है, जिससे प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है. इस बार उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए एक शायरी का इस्तेमाल किया है जो उनकी भावनाओं के साथ-साथ NDA के प्रमुख सहयोगियों के साथ उनके तनावपूर्ण रिश्तों की ओर भी इशारा कर रही है.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की. अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की.'
'आप सभी से क्षमा चाहता हूं'
इससे पहले उन्होंने एक अन्य पोस्ट में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'आप सभी से क्षमा चाहता हूं. आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई. मैं समझ रहा हूं, इस फैसले से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों समेत हजारों- लाखों लोगों का मन दुखी होगा. आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा. परन्तु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे.'
उन्होंने आगे लिखा कि किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखतीं हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखतीं. हम जानते हैं कि अन्दर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा जो स्वाभाविक भी है.
उन्होंने अंत में लिखा, 'आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित. फिर कुछ आने वाला वक्त बताएगा. फिलहाल इतना ही.'
कुशवाहा की पार्टी को मिलीं 6 सीटें
दरअसल, एनडीए ने बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के चुनावों के लिए सीट बंटवारे का फार्मूला पेश किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और भाजपा ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया. तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं तो जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें दी गईं हैं. हालांकि, एनडीए के आधिकारिक सीट बंटवारे का ऐलान आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा.
दो चरण में होगा मतदान
बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. पहले चरण के लिए नामांकन पत्र 17 अक्टूबर तक दाखिल किए जाएंगे, जिसके लिए राजनीतिक दल अब धीरे-धीरे अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है.