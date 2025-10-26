'जब बिहार में लालू-राबड़ी की सरकार थी तब...', RJD के शासनकाल पर क्या बोले तेजस्वी?

महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कटिहार में आयोजित एक चुनावी सभा में कहा कि जब लालू यादव और राबड़ी देवी के समय बिहार में सरकार थी, तब RSS बिहार में दखल देने की हिम्मत नहीं करती थी. उन्होंने कहा, 'हमने कभी घुटने नहीं टेके. लालू यादव हमेशा BJP से लड़ते रहे, और हम भी लड़ रहे हैं.'

तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर BJP किसी से डरती है, तो वह लालू यादव है. उन्होंने वक्फ कानून पर भी निशाना साधा. अपनी सभा में तेजस्वी ने कहा, 'जो वक्फ कानून वो लाए हैं, सत्ता में आने पर मैं उसे कचरे में फेंक दूंगा.' तेजस्वी यादव ने आज कटिहार, किशनगंज और अररिया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया.

'NITI आयोग की बैठकों में भी नहीं जाते मुख्यमंत्री'

इससे पहले शनिवार को तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के भाषण और NDA सरकार पर निशाना साधा. तेजस्वी ने कहा कि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है. लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है. उन्होंने कहा, 'राज्य में कोई फैक्ट्रियां या निवेश नहीं हैं. मुख्यमंत्री तो NITI आयोग की बैठकों में भी शामिल नहीं होते, निवेश लाना तो दूर की बात है.'

'पीएम मोदी ने 11 साल में बिहार को क्या दिया?'

प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी यहां आए थे. उनके भाषण का हर एक शब्द नकारात्मक था. उन्होंने कुछ भी सकारात्मक नहीं कहा. हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, आप पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? गुजरात में फैक्ट्रियां लगाईं, लेकिन बिहार में जीत चाहते हैं- यह नहीं होने वाला.'

