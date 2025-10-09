हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना संभव है? गवर्नमेंट जॉब पर तेजस्वी के वादे का विश्लेषण

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर इस बार बिहार चुनाव में विपक्ष के INDIA ब्लॉक की जीत होती है, तो वो सरकार बनने के 20 दिन के अंदर एक नया कानून बनाएंगे और इस कानून के तहत बिहार के लोगों को ये गारंटी देंगे कि राज्य के हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और इस कानून के तहत ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 20 महीने के अंदर सबको सरकारी नौकरी मिल जाए.
अब बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं, क्या उस वादे को पूरा करना मुमकिन भी है या ये वादा सिर्फ जनता को लुभाने के लिए किया जा रहा है.
बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख है, और पूरे राज्य में 2 करोड़ 83 लाख परिवार हैं. इसके अलावा 2023 के कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार में लगभग 20 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके पास पहले से सरकारी नौकरी हैं, अब अगर ये मान लें कि ये सरकारी नौकरियां अलग-अलग परिवार के लोगों के पास होंगी, तो इस हिसाब से बिहार में 2 करोड़ 63 लाख परिवार ऐसे बचेंगे, जिनके एक भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं है. यानी तेजस्वी यादव को 2 करोड़ 63 लाख परिवारों के हर सदस्य को 20 महीनों के अंदर सरकारी नौकरी देनी होगी और इसके लिए हर महीने उन्हें 13 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों देनी होंगी, जबकि पूरे देश में ही केन्द्र सरकार की कुल नौकरियां 36 लाख हैं.
एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन साल 2023-24 के पूरे एक साल में 4 लाख 29 हज़ार सरकारी नौकरियों के लिए ही भर्तियां निकाल पाया, तब तेजस्वी यादव हर महीने 13 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती कैसे करेंगे.
बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें
बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें
तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि उन्होंने पिछली सरकार में 17 महीने के अंदर 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाई थीं. अब अगर इन आंकड़ों का भी विश्लेषण करें तो तेजस्वी यादव के ही मुताबिक उन्होंने हर महीने 29 हज़ार लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाई थीं और अगर इस स्पीड से भी बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो इसमें 20 महीने नहीं बल्कि 74 साल लग जाएंगे. और उस वक्त तक तेजस्वी यादव 109 साल के हो चुके होंगे और उन्हें 74 साल तक लगातार बिहार की सत्ता में रहना होगा.
इसके अलावा ये भी मान लें कि अगर इन सरकारी नौकरियों में औसत मासिक वेतन कम से कम 25 हज़ार रुपये भी होगा, तो सरकार को हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए हर साल 7 लाख 88 हज़ार करोड़ रुपये की ज़रूरत पड़ेगी. जबकि अभी पूरे बिहार का एक साल का कुल बजट ही इसका आधा यानी 3 लाख 16 हज़ार करोड़ रुपये है. अब इन आंकड़ों से तो लगता है कि तेजस्वी यादव का ये वादा वास्तविकता से दूर है, लेकिन हो सकता है कि उनके पास कोई रोडमैप हो और उन्होंने कुछ सोचा हो कि वो कैसे इतनी सरकारी नौकरियां देंगे.
सवाल ये भी है कि क्या ये नौकरियां वो बिना योग्यता के देने वाले हैं और इन सरकारी नौकरियों का आधार क्या होगा और अगर किसी परिवार में कोई शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं है या किसी परिवार में कोई युवा नहीं है तो उन्हें कैसे ये सरकारी नौकरी कैसे दी जाएगी. ये वो सवाल हैं, जिनका जवाब तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं, हम तो आपको सिर्फ यही बता सकते हैं कि बिहार में 15 से 29 साल के युवाओं की आबादी 28 प्रतिशत से ज्यादा है और हो सकता है कि इस चुनावी वादे का इन युवाओं पर प्रभाव पड़े और चुनावों में ये वादा एक बड़ा मुद्दा बन जाए.