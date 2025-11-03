'राघोपुर में एक नहीं दो जगह हेलीकॉप्टर उतारूंगा...', भाई तेजस्वी के खिलाफ तेजप्रताप ने भरी हुंकार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महुआ सीट का मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अपनी ही पार्टी राजद (RJD) के खिलाफ मैदान में हैं. चुनावी क्षेत्र का दौरा करने के बाद तेजप्रताप ने मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर भी प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी को 'रसोइया' बताया. तेजप्रताप ने तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर को लेकर कहा कि वह वहां दो जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे.

जब तेजप्रताप से पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नजर क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा, "अब नहीं दिखते हैं तो उनका मैटर है, उनका पार्टी का मामला है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं." उन्होंने यह भी कहा, "अगर नीतीश कुमार किनारे किए जा रहे हैं तो वह उनका अंदरूनी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते."

महुआ सीट से अपनी उम्मीदवारी पर बोलते हुए तेजप्रताप यादव ने कहा, "कल वो महुआ गए थे, और वहां जनता पर लाठीचार्ज करवाया गया. वीडियो जगजाहिर है कि किस तरह गरीब जनता को पीटा गया. ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं और उसी जनता को पिटवा रहे हैं." तेजप्रताप ने राघोपुर के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वहां उनके प्रोग्राम होते हैं और वह राघोपुर में एक नहीं, बल्कि दो जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे.

राहुल गांधी को तेजप्रताप ने बताया 'रसोइया'

राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए तेजप्रताप ने कहा, "राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना और मछलियां पकड़ना. ऐसे में देश अंधकार में चला जाएगा. रोजगार की बात करते हैं, लेकिन रोजगार कहीं मिल नहीं रहा." उन्होंने आगे कहा, "मछली पकड़ने दीजिए उन्हें, वही उनका माहौल है. असल में उन्हें रसोइया होना चाहिए था, नेतागिरी में कहां आ गए."

राजद विधायक मुकेश रोशन से तेजप्रताप का मुकाबला

महुआ में अब मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है. तेजप्रताप यादव का मुकाबला RJD विधायक डॉ. मुकेश रोशन से है, जिन्हें तेजस्वी यादव का समर्थन प्राप्त है. मुकेश रोशन ने कहा, जो लोग हमारे नेता लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, यह उनके लिए करारा जवाब है कि एक कार्यकर्ता को टिकट देकर जनता के बीच भेजा गया है."

