संदेश विधानसभा सीट पर जदयू उम्मीदवार राधा चरण शाह 26 वोट से विजयी, औपचारिक घोषणा का इंतजार

संदेश विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी राधा चरण शाह उर्फ सेठ जी को बड़ी राहत मिली है. मतगणना पूरी होने के बाद शुरुआती नतीजों में वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार दीपू सिंह को 26 मतों से हराकर विजयी घोषित किए गए हैं.

और पढ़ें

हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन रुझानों ने उनके पक्ष में बहुमत साफ कर दिया है. इस सीट पर मुकाबला शुरू से ही काफी दिलचस्प रहा. संदेश क्षेत्र में जदयू और राजद दोनों दलों के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे और पूरे दिन रुझानों पर नजर बनाए रखी.

राधा चरण शाह उर्फ सेठ जी की जीत

मुख्य लड़ाई जदयू के राधा चरण शाह और राजद के युवा उम्मीदवार दीपू सिंह के बीच सिमटकर रह गई थी. दोनों ही उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर अपनी उपस्थिति मजबूत की थी. वहीं जनसुराज पार्टी के राजीव रंजन भी मैदान में थे और उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन मुकाबले में वह तीसरे स्थान पर रहे.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को हराया

पूरे क्षेत्र में इस बात को लेकर चर्चा थी कि अंतिम पल तक वोटों का अंतर बहुत कम रहेगा और ऐसा ही हुआ. वोटों की गिनती आगे बढ़ने के साथ दोनों उम्मीदवारों के बीच अंतर बहुत कम दिखाई दे रहा था, लेकिन अंत में राधा चरण शाह मामूली अंतर से आगे निकल गए. अब सभी की नजरें निर्वाचन आयोग की औपचारिक घोषणा पर टिकी हैं, जिसके बाद जीत की आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी.

---- समाप्त ----