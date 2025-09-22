'किसी पद की लालसा नहीं...', चुनाव से पहले रोहिणी आचार्य की दो टूक, पार्टी सदस्यों को किया अलफॉलो

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का अपने परिवार के अन्य सदस्यों से मोहभंग होता नजर आ रहा है. गुरुवार को उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान बस में उनके सलाहकार संजय यादव के बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो परिवार में बिखराव की तरफ इशारा कर रहा है.

रोहिणी ने रविवार को सोशल मीडिया साइट एक्स (ट्विटर) पर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और पार्टी के अन्य नेताओं को अनफॉलो कर दिया.

इससे पहले रोहिणी सौ से ज्यादा लोगों और संगठनों के हैंडल फॉलो करती थीं. मौजूदा वक्त में उनकी प्रोफाइल पर फॉलोइंग लिस्ट में सिर्फ तीन अकाउंट नजर आ रहे हैं, जो पहले 61 थे.

रोहिणी ने बिहार के सारण (छपरा) से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें मामूली अंतर से हराया था. सिंगापुर में अपने पति और बच्चों के साथ रहने वाली रोहिणी के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने की अटकलें थीं.

'सदस्यता और पद की कोई लालसा नहीं...'

रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ-साफ कहा है कि मेरा विधानसभा या राज्यसभा में जाने का कोई इरादा नहीं है. न ही मैं किसी को टिकट दिलवाना चाहती हूं और न ही किसी पद की इच्छा रखती हूं. उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे जरूरी आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा है.

रोहिणी आचार्य ने लिखा, "मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड - मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाये जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा हैं. मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी, न है और ना ही आगे रहेगी. न मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है, न राज्यसभा की सदस्य्ता की मेरी कोई आकांक्षा है, न ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है."

मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उद्दंडों, पेड - मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाये जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुँचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा हैं .. मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा न कभी रही थी , न है और ना ही… — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) September 21, 2025

बीजेपी नेता का लालू परिवार पर हमला

रोहिणी आचार्य को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, "पुत्र मोह में पुत्री की इस तरीके से उपेक्षा करना साबित करता है कि वह लोग ना दुर्गा के भक्त हैं और ना ही सच्चे सनातनी हिंदू हैं."

