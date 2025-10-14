scorecardresearch
 

बिहार में टिकट के लिए 'प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स', राबड़ी आवास पर RJD के पूर्व विधायक का धरना

बिहार चुनाव में पसंदीदा दल से अपना टिकट पक्का करने के लिए संभावित उम्मीदवार एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. जेडीयू विधायक गोपाल मंडल सीएम नीतीश के आवास पर धरने पर बैठ गए, वहीं आरजेडी के पूर्व विधायक रघुपति यादव ने भी समर्थकों के साथ राबड़ी आवास पर धरना शुरू कर दिया.

बड़हरा से टिकट के लिए तेज हुआ घमासान (Photo: ITG)
बिहार चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया के बीच टिकटों को लेकर भी मारामारी तेज हो गई है. मंगलवार को जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक गोपाल मंडल जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर धरने पर बैठ गए, वहीं महागठबंधन में भी टिकट चाहने वालों की प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है. महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में भी टिकट के लिए घमासान मचा है.

बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी से टिकट चाहने वाले कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है. मंगलवार को बड़हरा विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार रघुपति यादव के समर्थक राबड़ी आवास पहुंचे और अपने नेता को टिकट देने की मांग करते हुए वहीं धरने पर बैठ गए. रबड़ी आवास पर रघुपति यादव के समर्थक धरने पर बैठे हैं.

यह भी पढ़ें: लालू यादव ने सिंबल बांटे, दिल्ली से लौटते ही तेजस्वी ने लिए वापस... RJD में हाई वोल्टेज ड्रामा

चार दिन पहले 10 अक्टूबर को बड़हरा विधानसभा सीट से ही आरजेडी के टिकट के दावेदार सरोज यादव भी धरने पर बैठे थे. सरोज यादव के समर्थकों ने अपने नेता को टिकट की मांग करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू यादव की गाड़ी रोकने की कोशिश भी की थी. सरोज यादव ने साजिश कर टिकट काटने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा था कि बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाने पर विचार हो रहा है. यादव समाज यह सब देख रहा है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

यह भी पढ़ें: टिकट के लिए नीतीश के घर के बाहर धरने पर गोपाल मंडल... ट्रेन में 'अंडरवियर कांड' से आए थे चर्चा में

उन्होंने कहा था कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही. सरोज यादव ने कहा कि 2015 में जीता था, 20 में हार गया लेकिन इस बार लंबे समय से तैयारी में हूं. उन्होंने टिकट नहीं मिलने की स्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी चेतावनी दी थी.

