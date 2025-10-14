बिहार में टिकट के लिए 'प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स', राबड़ी आवास पर RJD के पूर्व विधायक का धरना

बिहार चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया के बीच टिकटों को लेकर भी मारामारी तेज हो गई है. मंगलवार को जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक गोपाल मंडल जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर धरने पर बैठ गए, वहीं महागठबंधन में भी टिकट चाहने वालों की प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है. महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में भी टिकट के लिए घमासान मचा है.

बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी के आवास के बाहर आरजेडी से टिकट चाहने वाले कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है. मंगलवार को बड़हरा विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार रघुपति यादव के समर्थक राबड़ी आवास पहुंचे और अपने नेता को टिकट देने की मांग करते हुए वहीं धरने पर बैठ गए. रबड़ी आवास पर रघुपति यादव के समर्थक धरने पर बैठे हैं.

चार दिन पहले 10 अक्टूबर को बड़हरा विधानसभा सीट से ही आरजेडी के टिकट के दावेदार सरोज यादव भी धरने पर बैठे थे. सरोज यादव के समर्थकों ने अपने नेता को टिकट की मांग करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू यादव की गाड़ी रोकने की कोशिश भी की थी. सरोज यादव ने साजिश कर टिकट काटने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा था कि बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाने पर विचार हो रहा है. यादव समाज यह सब देख रहा है.

उन्होंने कहा था कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही. सरोज यादव ने कहा कि 2015 में जीता था, 20 में हार गया लेकिन इस बार लंबे समय से तैयारी में हूं. उन्होंने टिकट नहीं मिलने की स्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी चेतावनी दी थी.

