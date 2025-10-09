scorecardresearch
 

Bihar Election 2025: चुनाव से पहले RJD को झटका, भभुआ से विधायक भरत बिंद BJP में शामिल

Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव से पहले भभुआ से आरजेडी विधायक भरत बिंद ने बड़ा राजनीतिक दांव चला है. उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर आरजेडी से नाता तोड़ लिया और भाजपा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी. इससे आरजेडी को बड़ा झटका लगा है, जबकि भाजपा को कैमूर में मजबूती मिल सकती है.

भरत बिंद ने बदला पाला (Photo: Screengrab)
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है. भभुआ सीट से आरजेडी विधायक भरत बिंद ने गुरुवार को विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 'भभुआ (कैमूर जिला) सीट विधायक भरत बिंद के इस्तीफे के कारण रिक्त हो गई है.'

तेजस्वी को बड़ा झटका

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भरत बिंद ने इस्तीफा देने के साथ ही आरजेडी से भी नाता तोड़ लिया है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब वो बीजेपी के टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. बिंद ने कहा, 'मैंने आरजेडी छोड़ दी है और विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है, अब मैं भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा.'

भरत बिंद ने बीजेपी में शामिल होने का किया ऐलान

गौरतलब है कि भरत बिंद आरजेडी से विधायक चुने गए थे, लेकिन एनडीए में जेडीयू की वापसी के बाद से वो खेमा बदलते नजर आ रहे थे. वो लगातार सत्तापक्ष के खेमे में बैठ रहे थे, जिसके बाद आरजेडी ने उनकी अयोग्यता की मांग की थी. इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के पास याचिका लंबित है.

भभुआ सीट से विधायक थे बिंद

भरत बिंद का भाजपा का दामन थामना सियासी रूप से बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है. कैमूर जिले की भभुआ सीट पर अब मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. भाजपा के लिए यह सीट महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि आरजेडी को यहां बड़ा झटका लगा है.

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होने हैं. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा. जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. ऐसे में भरत बिंद का भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान राज्य की राजनीति में नए समीकरण गढ़ सकता है.
 

