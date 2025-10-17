JDU ने सीमांचल के अमौर सीट से सबा जफर को मैदान में उतार, AIMIM से सीधी टक्कर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने सीमांचल के पूर्णिया जिले में अमौर विधानसभा सीट से सबा जफर क अपना उम्मीदवार बनाया है. यह निर्णय जेडीयू के सामाजिक समीकरण और मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. सबा जफर इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और जमीन पर उनकी गहरी पकड़ है.

बीते चुनाव में हार के बाद भी जेडीयू ने क्यों बनाया उम्मीदवार

अमौर सीट मुस्लिम बहुल है, जहां सबा जफर की पकड़ मजबूत रही है. वो पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से राजनीति में आए और 2010 में अमौर सीट जीतकर विधायक बने थे. हालांकि 2015 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 2020 में जेडीयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन एआईएमआईएम के अख्तरूल ईमान से चुनाव हार गए थे. इसके बावजूद पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है.

सबा जफर का कहना है कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, समाज का उत्थान है. इस बार भी वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे. अमौर की सियासत में सबा जफर की वापसी से मुकाबला दिलचस्प हो गया है.

अख्तरूल ईमान से होगी सीधी टक्कर

एक तरफ एआईएमआईएम के अख्तरूल ईमान का मजबूत जनाधार है, तो दूसरी ओर जेडीयू ने अपने पुराने वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई है. जेडीयू का मानना है कि सबा जफर की सामाजिक पहचान और राजनीतिक अनुभव से पार्टी को इस सीट पर फायदा होगा. सबा जफर ने कहा है कि वो क्षेत्र के विकास को अपना मुख्य लक्ष्य बनाएंगे और जेडीयू के नीति-आदर्शों के साथ जनता का भरोसा जीतने का प्रयास करेंगे.

